陸開放赴台觀光有望？ 陸委會：還在等對岸決定

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（中央社記者李雅雯台北11日電）中國大陸領導人習近平昨天說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，外界解讀大陸開放赴台觀光有望。陸委會今天表示，去年8月台灣宣布開放觀光客組團互訪，還在等對岸決定。

大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，台灣去年8月宣布開放兩岸觀光客組團相互參訪，不過截至目前為止，中國大陸還沒對於陸客團赴台觀光放行做出決定，現在還在等中國大陸的決定，開放陸客團赴台旅遊，這才符合習近平所講的雙向來往。

詹志宏表示，目前台灣學生可赴陸念書，中國大陸則是禁止陸生來台就讀學位，這不符合習近平所談的有來有往；兩岸青年交流較偏於走馬看花，這跟在當地生活幾年、體驗當地社會、人文仍有很大的差異。

前總統馬英九昨於北京人民大會堂會晤習近平。習近平於談話中表示，「我們將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心、在交往中增信，促進心靈契合。我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。

中國大陸於2019年7月31日以「鑑於當前兩岸關係」為由，公告2019年8月1日起暫停大陸居民赴台灣自由行。中國大陸文化和旅遊部辦公廳去年8月10日公布第3批旅行社恢復出境團隊旅遊業務國家名單，包括美國、日本、韓國、澳洲等國家，名單仍未列入台灣。

中國大陸目前對於大陸居民赴台灣自由行與團體旅遊皆為未開放狀態。

陸委會去年8月24日會同交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。

交通部觀光署今年2月7日喊卡台灣觀光團赴陸。

交通部觀光署2月7日透過新聞稿說明，政府完成相關準備，原規劃今年農曆春節後恢復赴陸團體旅遊；由於中國大陸迄今未就陸籍團客來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全，「考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行」。（編輯：唐佩君）1130411