馬英九「各表一中」 陸委會：我們版本不是這樣

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（中央社記者李雅雯台北11日電）前總統馬英九昨天在馬習二會提「各表一中」。陸委會今天表示，1992年會談是個歷史事實，結論是雙方擱置爭議，後來又各有詮釋；馬英九引「各表一中」，「當時我們的版本不是這樣子」。

馬英九10日在北京人民大會堂會晤中國大陸領導人習近平時表示，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，這是中國大陸「各表一中」詮釋。

大陸委員會11日下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏表示，曾與馬英九一起經歷1992年那段，馬英九為什麼在大陸這樣說，沒有辦法代替他回答，「當時我們的版本不是這樣子」。

詹志宏指出，1992年兩岸正式授權代表討論爭議，雙方沒有辦法獲得共識，於是決定擱置爭議、向前走，這是一個歷史事實，擱置爭議是共同的認知。30多年來，兩岸間不同的人對於這個歷史事實有不同的立場、目的，詮釋也愈來愈多，造成這個歷史事實到底是怎麼回事，已是眾說紛紜。

他強調，所以主張兩岸應該繼續對話，這個對話不應該預設任何前提（指九二共識），這個前提目前是眾說紛紜，導致雙方都沒有辦法再往前進一步。如果可以回到當初，擱置爭議、向前進，這樣對於兩岸溝通對話才有真正的助益，否則在「詮釋」上面僵持。

詹志宏認為，馬習二會重點在於習近平說了些什麼，兩岸問題根源在於中國大陸；習近平昨天用了柔性語言包裝既有立場，陸委會10日新聞稿也回應了，持續主張兩岸必須和平相處，共同維持區域和諧、安定。

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關於馬英九在馬習二會脫口中華民國，這是口誤或有意？詹志宏回應，大家都在追答案，馬英九今天返台於機場談話又有口誤，究竟馬習二會上是不是口誤，沒有辦法代替他回答；馬英九是以個人身分訪陸，不代表所有人民，也不代表其所屬政黨，沒有必要針對他的一字一句做解析。

詹志宏說，倘若後續有政黨人士赴陸交流訪問，可預見中共會藉此機會統戰，必須再次強調，兩岸交流要秉持對等尊嚴原則，不要預設任何政治前提，這樣才能真正地累積善意；政黨人士有一定的社會代表性，期待其赴陸交流可以掌握上述原則。（編輯：楊昇儒）1130411