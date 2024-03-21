國台辦允送返金門釣客 陸委會：希望盡快安排

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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國大陸海警18日救起2名金門釣客後，國台辦表示將盡快安排人、船返回金門，不過迄今未返。陸委會今天表示，既然國台辦說盡快安排，希望這個「盡快」在理解範圍內。

大陸委員會（陸委會）21日下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，在事件發生第一時間，已由海巡部門與對岸相對應主管部門聯繫，確認人是平安的；國台辦日前公開表示，福建將盡快安排送回2名釣客，希望這個「盡快」在理解範圍內，可以早日將2名釣客送返。

他指出，根據海巡與對岸相對應主管部門聯繫結果，對方表示「上面還沒有做出決定」，所以目前尚未能順利地接回2名釣客。

關於所謂的「決定」是什麼，詹志宏回應，不在他們的機關服務，這部分未能給答案。

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關於有意見提到，對岸有意循民間其他管道送回2名釣客。詹志宏回應，這個案例不是第一次發生，兩岸對於類似案件都是秉持救人第一優先，由兩岸海巡部門、海警部門聯合搜救，救到人後，如何將當事人平安送返，過往也有合作經驗。對於2名金門釣客如何送返，如同金門海巡隊所言，不拘任何形式。

中國大陸國台辦發言人陳斌華18日晚間表示，18日凌晨4時左右，福建海警在圍頭灣海域發現一艘失去動力求救的「無船名」海釣船，救起的2人均來自金門，福建將盡快安排人、船返回金門。（編輯：楊昇儒）1130321