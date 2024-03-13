國台辦重申對台方針 陸委會：舊調重彈思維僵化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北13日電）中國大陸國台辦今天重申「和平統一、一國兩制」對台方針。陸委會回應，國台辦重申舊調，不願認真面對台灣人民對於主權尊嚴及民主自由的堅持，這種僵化思維無助於兩岸關係。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過書面表示，國台辦重申舊調，不願認真面對台灣人民對於主權尊嚴及民主自由的堅持，這種僵化思維無助於兩岸關係正向發展，台灣人民也不會接受。

陸委會表示，政府致力於維護台海和平的政策立場一貫，將持續強化自我防衛能力及經濟社會韌性，堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由體制。

陸委會呼籲，北京當局正視「兩岸互不隸屬」的客觀事實及台灣主流民意，放棄對台武力脅迫作為，透過不設前提的溝通對話化解兩岸分歧，這才有助於兩岸關係良性互動。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國台辦發言人陳斌華在被問及政府工作報告未提「和平統一」一事時聲稱，「『和平統一、一國兩制』是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利」。

陳斌華又說，願意為「和平統一」創造空間，「但我們絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」。（編輯：邱國強）1130313