中共稱台海不存在國際水域 陸委會：罔顧事實

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（中央社記者李雅雯台北13日電）中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，台灣海峽水域是內水，不存在國際水域。陸委會回應，中共一再地罔顧事實，完全違反國際法及台海事實現況，對此絕對不接受。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過書面回應，中華民國是主權獨立國家，在所屬島嶼及領海空享有主權、既有權利及管轄權。台灣海域是國際水域，屬於中華民國領海範圍以外的水域均適用國際法「公海自由」的原則。

陸委會批評，中共一再地罔顧事實，對外聲稱「台灣內國化、海域內海化」，完全違反國際法及台海事實現況，「我方及國際社會不予承認、絕不接受」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。

陳斌華回應金門快艇案相關提問時宣稱，「海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」。

他聲稱，「根據聯合國海洋法公約和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的『國際水域』，事實上，國際海洋法也根本就沒『有國際水域』一說」。（編輯：邱國強）1130313