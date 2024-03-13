金門快艇案 陸委會：希望各界靜待司法調查結果

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（中央社記者李雅雯台北13日電）中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，金門快艇案需要台灣拿出「解決問題的誠意」。陸委會回應，希望各界靜待司法機關調查結果，還原事發真相，釐清責任歸屬。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過書面回應，金門快艇案正由檢方依法調查，希望各界靜待司法機關調查結果，還原事發真相，釐清責任歸屬。

陸委會表示，真相調查與傷亡人員善後事宜可以並行不悖，這個案件的善後處理一直是由事件兩造當事人直接進行溝通，「本會未採特定立場」。

陸委會強調，「我方一貫態度是保持最大的善意與開放的態度，期待早日化解歧見，共同解決問題」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天上午召開例行記者會。

陳斌華對於快艇案協商未果一事宣稱，「台灣方面還在以所謂『調查程序』來拖延問題解決，以所謂執法來『推諉卸責』，他們才是真正的『三無』，無情、無義、無理」。

陳斌華又說，只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，事件的善後協商才能重啟。

中國大陸一艘載乘4人快艇2月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。台灣、大陸代表團在金門就善後事宜歷經多次協商未果，陸籍死者家屬拒收慰問金，與大陸代表團於3月5日返陸，迄今未恢復協商對話。（編輯：邱國強）1130313