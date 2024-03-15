福建海警再赴金門近海巡查 國台辦稱「正當之舉」

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（中央社台北15日電）據中國海警通報，福建海警今天再度組織艦艇編隊在金門附近海域展開「執法巡查」。中國大陸國台辦隨即表示「堅決支持」，稱此舉是維護相關海域作業秩序的「正當之舉」。

中國海警通報稱，3月15日，福建海警在金門附近海域依法展開執法巡查。為維護包括「台灣地區」在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，中國海警將持續加強執法巡查。

中國海警通報後不久，國台辦發布新聞稿稱，「堅決支持大陸海警部門在金門附近海域開展執法巡查」。

根據新聞稿，國台辦發言人陳斌華稱，「台灣是中國的一部分，大陸海警部門在金門附近海域開展執法巡查，是維護相關海域作業秩序的正當之舉」。

他宣稱，自「2．14惡性撞船事件」發生以來，「民進黨當局」對其草營人命的做法不思悔改，對遇難者家屬的正當訴求置之不理，還企圖以其內部調查程序為藉口推諉卸責、蒙混過關，引起包括金門民眾在內的兩岸同胞的共同反對與強烈憤慨。

陳斌華還稱，對「民進黨當局」無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑決不容忍、決不姑息。「民進黨當局必須儘快給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由民進黨當局承擔。」

中國大陸一艘載乘4人快艇2月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。福建海警2月25日首度組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1130315