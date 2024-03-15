中國船隻翻覆漁民落馬祖外海 知情人士：多是不熟悉海象與礁石

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（中央社記者高華謙連江縣15日電）金門與馬祖昨天分別發生中國船隻翻覆與漁民落海案。馬祖知情人士說，幾乎每年在海象不好時都會發生類似案件，多是駕駛小船且不熟悉海象與礁石的船隻出事。

1艘中國漁船昨天在金門海域翻覆，船上6名漁民落海，經兩岸聯合搜救，已救起4人，但其中2人不幸罹難，另有2人失蹤；同一天又有1名中國漁民在距北竿東側限制水域外疑因失足落海，馬祖海巡隊今天凌晨獲報後也派船協助中國方面搜救。

馬祖知情人士表示，中國籍漁船翻覆或人員落海事件幾乎每年都會發生，且在冬季、春季海象不好時較容易出意外，屬偶發事件，基於人道救援立場，海巡都會派船協助搜救。

他說，也有發生過中國船在馬祖限制水域內翻覆的案例，如果中國船隻要來救援，都要先跟交通部航港局申請許可；至於馬祖的漁民都在限制水域內捕魚，沒聽過馬祖漁民落海而被中國救援的案例。

另一名知情人士說，距離馬祖很近的中國黃岐半島有非常多漁民，很少聽到船藝好的船隻出事，但如果是駕駛小船且操作不熟練，加上不熟悉當地海象與礁石，來一個湧浪就有可能發生意外。

他表示，基於人道救援，每個國家都有護漁及搜救責任區，台灣也不例外，且因為金門與馬祖距離中國非常近、溝通也算良好，兩岸多會協同救援。

他說，馬祖與對岸較常合作案例是救援沉沒的外國籍貨船，有的船因沒有定檢歲修，有時機械會突然故障，導致無法運轉前行，如果再加上海象不好，在海上載浮載沉後，就會因進水而沉沒。（編輯：張銘坤）1130315