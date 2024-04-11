兩岸觀光有望鬆綁 大陸民眾期待赴台灣自由行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海11日電）中共總書記習近平昨天會見前總統馬英九時，提到「樂見大陸民眾多去『祖國寶島』看一看」，外界解讀兩岸不久可能重啟觀光交流。一些大陸民眾表示，非常期待赴台自由行，去過台灣的也都表達渴望再去。

2019年7月31日，中國文化和旅遊部官網公告，鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證。

住在北京的汪先生還記得那天的情景。他的幾個朋友，不管原本有沒有規劃去台灣旅遊，當天立刻去申請赴台通行證或簽註，這個「往來台灣通行證」的有效期限是6個月。但他自己來不及趕在最後一天返回戶籍地辦理簽註，只能扼腕。

汪先生非常喜歡台灣，5年內赴台6次，最後一次是在2019年底，花了更多的錢，以醫療簽證赴台。他把到台灣當作「心靈療癒」的旅程，每次都住相同的旅店，「像回家一樣」。他還說：「所有去過台灣的朋友，這些年都在想什麼時候可以再去。」

對汪先生和志同道合的朋友來說，台灣人的親切善良最吸引人。「（在台灣）連進便利店跟店員聊天都很高興，我也養成了說『謝謝』的習慣」；其餘如看書、看表演等，在台灣都可以有比在大陸更多選擇。

住在上海的沈小姐和母親在2019年初赴台自由行，之後很快就遇到中國官方單方面宣布暫停全部47個城市的赴台自由行政策。她表示，非常想再去台灣，希望很快就有兩岸旅遊進一步互相開放的好消息。

不過，對於習近平會見馬英九時說的這番話，一些大陸民眾認為可能是指開放團體旅遊，而多數年輕人更期待的是開放自由行。

2020年初，COVID-19疫情爆發，同年1月25日，台灣方面作出限制中國大陸人士來台的相關規定。隨著疫情常態化，2023年9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士申請來台觀光。

至於團體旅行，中國大陸至今未就陸客旅行團赴台進行安排。中國文旅部去年分3批公布試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民出境團體旅遊和「機加酒」業務的名單，共計138個國家，並公布自去年2月6日起，全面恢復中國大陸與港澳的團體旅遊和「機加酒」業務經營活動。在相關的公告中，台灣均未納入開放名單。

而在台灣方面，原本交通部宣布今年3月1日起，解除台灣旅行團赴大陸旅遊禁令，但受到陸方片面宣布改變M503航路運行方式等因素影響，因此農曆年前宣布停止招攬前往中國大陸旅行團，而今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。

交通部長王國材3月初受訪時說，3月起至5月底，約有4000團、10萬名旅客可如期到中國大陸旅遊，6月以後要視中國的善意調整。（編輯：楊昇儒）1130411