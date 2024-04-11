日經：中國房地產危機波及習近平核心圈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國前司法部長唐一軍涉嫌嚴重違紀違法受查，被指與中國恆大集團爆雷有關。日經亞洲最新文章指出，唐一軍與中共總書記習近平都曾在浙江工作，被認為是浙江派系具影響力人物，唐被查反映房市危機波及習近平的核心圈。

中共中紀委、中國國家監委2日宣布，2023年1月降調江西省政協主席的前中國司法部長唐一軍，因涉嫌「嚴重違紀違法」接受調查。

之後陸媒財新網報導，唐一軍捲入中國恆大集團爆雷事件，包括他任遼寧省省長期間，中國恆大與遼寧合作緊密，拿下當地很多房地產項目，以及奪得盛京銀行的控股權，但銀行後來出現超過人民幣千億元「爛帳」。

日經亞洲11日刊出中澤克二（Katsuji Nakazawa）的分析文章。中澤克二是東京的日經新聞社論撰稿人，在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長，而且是2014年范恩－上田紀念國際記者獎（Vaughn-Ueda prize）得主。

文章指出，可從唐一軍被查事件窺探出中國正在加深的房地產危機，而危機正影響習近平的政治派系。

報導指出，63歲的唐一軍被認為是浙江派系具影響力的人馬，中共總書記習近平主政浙江時，唐一軍擔任省紀委秘書長。唐一軍在浙江工作長達40年，慢慢扶搖直上，沒有人會懷疑唐一軍與習近平的密切關係。

報導指出，習近平晉升了很多浙江派系人馬到中央或黨的要職，包括沒有中央經驗的李強，獲晉升為國務院總理。

但浙江派系的黃金時代可能會改變。隨著習近平沒有退下來的跡象，一些觀察家認為他意識到浙江派系太多成員，已開始減少派系規模。

事實上，沒有可能將所有浙江派系的成員都安排到重要職位，隨著習近平集中權力，有意義的職位也逐漸減少。

據觀察中國政治多年的中共消息人士表示，過去逾十年習近平以反腐來清除政敵，結果現在已沒有重要競爭對手。而當大部分或全部敵人都被消滅了，派系內部出鬥爭也不足為奇。

現在浙江派系成員不能鬆懈，最小的錯誤也不行，或令自己被認為不及其他人對習近平忠誠。

報導指出，除了中國媒體報導唐一軍可能與中國恆大爆雷有關外，中國社交媒體曾出現唐一軍與恆大創辦人許家印緊緊握手的照片。不過相關報導及部份照片隨後被刪除。

報導指出，現在問題在於對唐一軍的調查是否會擴大到他擔任遼寧省省長期間的房地產和地方銀行問題之外， 如果情況是這樣，這次反腐行動可能顯示中國全國各地的房地產和金融部門問題。

不過，唐一軍事件背後真相不大可能公開，就像前中國國防部長李尚福及前中國外長秦剛被拉下馬數月，中國官方沒有公布詳情。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130411