中國前司法部長唐一軍受查 傳與恆大案有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港5日電）據報導，正在接受調查的中國江西省政協主席、前司法部部長唐一軍，捲入房地產發展商恆大集團爆雷案；消息指他協助恆大老闆許家印拿下盛京銀行，令銀行出現超過人民幣千億元「爛帳」。

唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，星島日報今天轉述大陸財新網的消息報導，唐一軍主要的經濟問題，發生在主政浙江寧波和遼寧期間。

現年63歲的唐一軍，在浙江工作長達40年，2016年先後擔任寧波市長和市委書記。

有寧波人士向財新指出，唐一軍在浙江工作時，「縱容家人干預工程，當地人對此意見很大」；還有人說，「唐一軍妻子在幕後經商，性格十分強勢霸道」。

2017年10月，唐一軍轉任遼寧省省長。他上任之後，恆大與遼寧的合作更加緊密，在遼寧大舉投資房地產項目；恆大爆雷後，很多「爛尾樓」都在瀋陽的「保交樓」名單上。

財新消息指出，在唐一軍主政遼寧的2年半期間，恆大拿下了中國第9大、東北地區最大的城市商業銀行盛京銀行的控股權；有部委人士表示，唐一軍當年不但幫助許家印拿下盛京銀行的控股權，更嚴重失職的是，放棄了對盛京銀行「恆大系」股東必要的監管職責。

消息表示，監管部門核實，恆大拿下盛京銀行2年之後，該行通過直接或間接管道向恆大「輸血」的資金超過千億元。

2021年中，恆大債務危機爆發，瀋陽市國企不得不接盤並重組盛京銀行，付出巨大代價。

資料顯示，2020年4月，唐一軍到北京出任司法部部長，去年1月貶任江西省政協主席。（編輯:陳鎧妤）1130405