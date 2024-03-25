恆大撤回美國破產保護申請 稱適時再提新申請

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（中央社台北25日電）中國恆大24日公告撤回先前美國破產保護申請，指現階段所有方案仍有待考慮，將根據美國法規提出新申請以支持適當方案，港媒指出，恆大日後可能因應情況再重交。

去年8月，中國恆大一方根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護，以尋求公司在其他司法權區重組時，美國資產同樣受到保護，不受債權人起訴或扣押資產。

債台高築的中國房地產開發商恆大集團2023年8月在紐約曼哈頓，向美國法院依美國「破產法」第15章聲請破產保護。

當時中國媒體曝光恆大申請破產保護的文件，披露恆大發行在外的美元債面值為142億美元（約新台幣4533億元），而非美國企業可運用美國「破產法」第15章來阻擋債權人提告或扣押在美資產。

彙整陸媒報導，3月24日，中國恆大在港交所公告，與旗下景程和天基的法律顧問，在3月22日向美國法院提交文件，撤回破產保護申請。

恆大這份最新公告指出，由於公司共同及各別清算人的委任，預計境外債券協議安排將不會以目前的方式進行，據共同及各別清算人了解，恆大、景程和天基的前外國代表的法律顧問已撤回各自的第15章申請。

公告同時表示，共同及各別清算人仍專注於履行其職責為公司債權人和其他利益相關者保全、最大化及返還價值。在現階段，所有方案仍有待考慮，共同及各別清算人將根據美國法典第11編第15章提出新的申請以支持其認為必要或適當的方案。

香港經濟日報指出，據公告內容，恆大日後可能因應情況再重交。

中國證監會近日表示，對恆大地產在年報中虛增收入等違法行為作出多項懲處，包括對恆大罰款人民幣41.75億元（約新台幣183億元），並指董事長許家印「手段特別惡劣」，終身禁入證券市場。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130325