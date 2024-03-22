彭博：恆大假帳案會計業巨擘PwC遭查 中國地產業審計問題恐龐大

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（中央社上海22日綜合外電報導）彭博報導，中國地產開發商恆大集團遭控詐欺逾新台幣2兆元後，中國當局正在檢查其審計公司、四大國際會計師事務所之一PwC（中國稱普華永道）在恆大作帳中扮演的角色。

恆大集團在中國境內主要子公司恆大地產集團18日公告，收到中國證監會通知，確認恆大地產在恆大債務違約前的2019和2020年度，利用預先認列銷售來顯著誇大營收，財務造假達人民幣5640億元（約新台幣2兆4928億元）。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，中國官員持續調查恆大創辦人許家印的同時，如今也正在探查PwC（PricewaterhouseCoopers，台灣稱資誠）的角色。其中一名消息人士透露，中國官員正在接觸一些經手過恆大審計的前PwC會計師。

知情人士表示，中國官方尚未做出是否懲處PwC的決定，官員仍在調查去年被捕的許家印其他疑似犯罪行為。PwC婉拒對彭博發表評論。

報導指出，北京最新揭露的恆大財務詐欺，消息傳來正值PwC處於低潮。這家會計業巨擘正苦於應付其全球網絡中其他地區業務爆發的醜聞帶來波及效應，從英國到加拿大等地都進行了裁員。

PwC因在澳洲將機密的政府稅務計畫洩漏給客戶而遭到砲轟，並在當地也進行裁員。在英國，PwC因替巴卜卡克國際集團（Babcock International Group）做的審計有疏失，而在去年遭罰560萬英鎊（約新台幣2億2500萬元）。

PwC早在2021年已遭到香港的財務匯報局（現已更名為會計及財務匯報局）調查，當時因PwC未能指認出恆大持續存在無法營運的疑慮。調查鎖定恆大2020年會計報表及2021年期中報表。

香港會計研究公司GMT Research旗下分析師史蒂文生（Nigel Stevenson）表示：「有關PwC在恆大詐欺中扮演的角色存在一些嚴重問題，尤其是其對於（恆大）不當認列收入一事的知情程度。」

中國當局先前曾對替中國公司進行審計而出錯的國際會計師事務所採取嚴厲行動。例如德勤（Deloitte）在中國部門因2014至2019年替國有中國華融資產管理公司進行的審計被控有「嚴重缺失」，而在去年遭中國財政部處罰破天荒人民幣2億1200萬元（約新台幣9億3700萬元），其在北京辦公室也被勒令停業3個月。

恆大遭控作假帳的2年期間是由PwC全球事業網中在上海註冊的普華永道中天會計師事務所負責審計。PwC負責恆大的審計長達10多年，直到去年1月才辭去，當時恆大稱原因是審計相關意見分歧。

據彭博統計，在四大國際會計師事務所當中，PwC是在香港上市的中國地產商最常雇用的審計公司之一，客戶囊括中國最大幾家開發商，除了恆大還有碧桂園、融創中國，後兩者也都已爆發債務違約。

不過彭博的資料顯示，PwC過去2年已辭退至少10家中國地產商的審計，包括融創中國和世茂集團。

倫敦政經學院（London School of Economics）經濟績效中心（Centre for Economic Performance）教授克爾希邁爾（Tom Kirchmaier）指出，這反映出的「問題是審計程序根本上破敗、存在利益衝突，且有時已腐敗。如此一來，問題可能不是只有PwC。」（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1130322