中國稱經濟表現超預期 專家：最大阻礙是房市疲軟

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（中央社台北18日電）最新數據顯示，中國今年前2月的經濟有所成長，官方宣稱「全面超預期、穩中有升」；專家則認為，中國房地產市場仍處於疲軟狀態，將是今年經濟成長最大阻礙。

綜合陸媒報導，中國國家統計局今天公布1、2月經濟數據，與去年同期相比，全國規模以上工業增加值成長7%，高於經濟學者預期，也是近2年來最大成長幅度。

數據並顯示，社會消費品零售成長5.5%，高於預期的5.2%，總額達8.1兆人民幣；服務零售成長幅度則為12.3%。

中國國家統計局發言人劉愛華表示，中國今年前2月的經濟運行持續恢復，加上春節假期的帶動，經濟起步「穩中有升」。

劉愛華稱，中國全國人大、政協「兩會」已對今年的經濟工作進行全面部署，有助推動經濟持續恢復向好， 「有條件實現5%左右的經濟增長目標」。

但劉愛華也指出，世界經濟成長的前景仍面臨不確定性，中國內部有效需求不足等問題也依然存在。

路透社引述法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）分析說，在供給面刺激和出口需求改善的推動下，中國經濟正在趨穩，但在投資及工業增加值方面，消費者的需求仍處於弱勢。

失業率方面，官方數據顯示全國平均值為5.3%，其中2月失業率對比1月上升0.1%，與去年同期相比則下降0.3%。

值得注意的是，中國房地產開發投資跌勢未解，與去年同期相比下降9%，儘管相較於去年12月跌幅一度超過2成來說已明顯回穩，但新屋銷售額下滑幅度仍達24.1%，顯示房地產行業的脆弱性依舊是影響中國經濟復甦的主要障礙。

報導引述中國華寶信託經濟學家聶文表示，「房地產仍處於下行趨勢，投資放緩幅度縮小也不太可能改變這種情況」；但他認為，當前房地產對中國經濟的負面影響已經過了最嚴重階段，未來需要觀察的是何時觸底反彈。

恆大、碧桂園等中國大型房企連爆危機後，北京不斷祭出措施試圖重振房地產行業，今年初啟動「白名單」專案融資，盼能將國有銀行的資金發貸到政府核準的建設項目，但救市措施效果甚微。

稍早的數據顯示，中國2月居民消費者物價指數（CPI）睽違5個月再度上漲。分析師認為，該項數據反彈主要受益於農曆新年假期期間的消費熱潮，但可能只是短暫的。（編輯：周慧盈/廖文綺）1130318