因恆大股權糾紛 中國國企向國資公司翻臉討欠款

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（中央社台北18日電）中國國資公司「深圳市人才安居集團」被裁決，須支付中國國有企業「山東高速集團」子公司「暢贏金程」本金逾人民幣20億元和利息等，皆因兩造捲入債台高築地產商恆大集團的股權轉讓糾紛。

在中國，凡由國家全資或國家控股的企業通稱國有企業，另據中國「企業國有資產法」規定，只要企業的出資者含國家資本或國家法人資本，即可稱之國家出資企業（國資公司）。

中國媒體每日經濟新聞今天報導，山東高速昨晚公告，中國國際經濟貿易仲裁委員會15日裁決，人才安居須向暢贏金程支付股權轉讓款20億元（下同，約新台幣87億元）及利息等，並說這是最終裁決即日起生效。

報導指出，山東高速和人才安居這起糾紛可追溯至2020年，暢贏金程在當年11月與人才安居集團就轉讓所持恆大1.1759%的股權，簽訂「股權轉讓協議」和「股權質押合約」。

上述協議生效後，暢贏金程依約把標的股權過戶至人才安居，後者則依約支付前兩期股權轉讓款30億元及利息，不料人才安居未依合約履行後續付款，以致暢贏金程提仲裁。

報導引述「中國新聞周刊」指出，恆大集團董事局前主席許家印2017年以2800億身價，榮膺富比士中國富豪榜首富，同年恆大於A股上市，並由恆大地產展開3輪密集的增資擴股合計1300億元。

其中山東高速出資230億元而成為恆大第2大股東。報導說，知情者告訴中國新聞周刊，雖然山東高速注資恆大經董事會一致通過，但基本上全由前董事長孫亮主導，埋下集團日後陷入地產困局的伏筆。

山東省紀委監委網站則於2022年8月16日通報孫亮涉案被查，而棗莊市民眾檢察院則指控，2003年3月至2018年6月，孫亮利用職務之便，非法收受他人給予的財物逾3810萬元。

報導指出，深圳市人才安居集團有限公司於2016年6月30日註冊成立，註冊資本1000億元，隸屬於深圳市國資委履行出資人職責的國有獨資公司，是一家專營深圳保障性住宅的機構。

至於山東高速集團則是山東省基礎建設領域的國有及全球500強企業，註冊資本459億元，但資產總額超過1兆4000億元，旗下6家上市公司包括山東高速、山東路橋、山高控股、齊魯高速、威海銀行與山高新能源。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130318