談房企資金斷裂 中國住建部：該破產的破產

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（中央社記者呂佳蓉北京9日電）中國全國人大今天下午舉行民生記者會，媒體許多問題聚焦在房地產上。對於房企資金斷裂，住房和城鄉建設部部長倪虹指出，對嚴重資不抵債，失去經營能力的房企，該破產的破產。

倪虹在記者會上說，2023年，面對個別房企資金鍊斷裂，房地產市場調整這些風險挑戰，中國政府頒布一系列政策措施，包括認房不認貸，降低貸款首付比例和利率，支持居民換購住房稅費優惠，指導地方政府因城施策，精準施策，一城一策，抓好保交樓。

他聲稱，「可以說我們實現了、守住了不發生系統性風險的底線」。

倪虹強調，房地產市場不能光看短期，還要看中長期。目前，中國房地產市場在調整，穩定市場的任務依然艱巨，從城鎮化的發展進程看，從城鎮300多億平方公尺存量住房需要更新改造來看，房地產還是有很大的潛力和空間。

倪虹又說，「對於嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按照法治化、市場化原則，該破產破產、該重組重組；對於損害群眾利益行為，依法堅決予以查處，讓他們付出應有代價。」

人力資源和社會保障部部長王曉萍回應就業壓力的問題。

王曉萍表示，中國的就業局勢持續改善，保持總體穩定。人工智慧、大數據等專業人才需求旺盛，康養護理、住宿餐飲、文化旅遊等服務業需求走高，小微企業招聘需求明顯增加，技術技能崗位需求快速上升。今年將全力以赴穩就業、惠民生、促發展。

王曉萍並指，加強技能人才建設是促進人力資源開發利用的重要途徑，也是解決結構性就業矛盾的關鍵舉措。目前中國技能勞動者超過2億人，其中高技能人才超過了6000萬人，為經濟高質量發展提供了強有力的人力資源支撐。（編輯：陳鎧妤）1130309