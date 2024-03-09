中國全國人大民生記者會 又提「房住不炒」

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（中央社記者呂佳蓉北京9日電）中國14屆全國人大二次會議民生記者會今天下午在梅地亞新聞中心舉行。住房和城鄉建設部部長倪虹在這場記者會上談及房地產問題，又重提「房住不炒」。

中國媒體財聯社此前指出，中國國務院總理李強5日發表的政府工作報告中，未提「房住不炒」，報告並強調，風險防控與處置將是房地產重心。

不過，倪虹下午在記者會答覆媒體提問時表示，構建房地產發展新模式，在理念上，要始終堅持「房子是用來住的、不是用來炒的定位」，完善「市場＋保障」的住房供應體系，政府保障基本住房需求、市場滿足多層次多樣化住房需求，建立租購並舉的住房制度，努力讓群眾住上好房子。

他進一步指出，要建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，從要素資源科學配置入手，以人定房、以房定地、以房定錢。抓手就是指導各地編制好住房發展規劃。要完善房屋從開發建設到維護使用的全生命週期管理機制。

倪虹又說，在供給方面，要改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性制度，有力有序推進現房銷售。在使用方面，要加快建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等專項制度。

他指出，要規劃建設保障性住房，並且要下力氣建設好房子。在新模式下，希望現在的房地產企業看到，今後拼的是高品質、新科技與好服務。（編輯：楊昇儒）1130309