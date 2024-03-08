習近平擴權 北京擬修法規範國務院堅持中共領導

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（中央社台北8日電）中國全國人大擬修法規範國務院堅持中共領導，分析指出，這是繼取消總理記者會之後，再由法律降低中國國務院位階，更擴大中共總書記習近平個人權力。

美國之音（VOA）今天報導，人大預計11日閉幕，當天將通過審議中的「中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）」，草案第3條新增國務院「堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹落實黨中央決策部署」。

全國人大常委會副委員長李鴻忠5日指出，這次修法的首要政治要求，就是「明確國務院堅持中國共產黨的領導」等。中國現行的國務院組織法於1982年施行，這次修法時隔42年。

政大國關中心6日舉辦研討會，國關中心副主任王信賢會中指出，草案第一條界定國務院性質、地位和工作的指導思想，意在徹底避免2013至2016年間中共權力核心所在的中南海傳出「南院、北院之爭」。

當時已故前總理李克強所領導的國務院跟黨中央意見相左，王信賢說，經明確區分，黨負責決策、政府負責執行，所以從政府工作報告、修法和沒有總理記者會可知，國務院的性質、地位在黨中央之下越來越清楚。

同場與會的淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，過去中國總理出國都是搭專機，但最近現任國務院總理李強出訪卻降格搭包機。

他說，就連在國內，以前總書記到各地視察，總理不用陪同，但近來卻也常看到李強隨行在側，都可看出總書記跟總理的上下隸屬關係明確。

政大國關中心主任寇健文則指出，過去10年中共政治發展輪廓核心的大方向就是權力集中，不僅國家強化對社會和市場的控制，中共的權力更加擴大，最後集中在個別領導人，也就是總書記習近平一個人身上。

他說:「（草案）修改後的第一章的總則提到堅決維護黨中央權威和集體統一領導，要貫徹落實黨的『二十大』精神和黨中央的決策佈署，所以這時候我們已經可以看得出來國務院的自主性更容易淡化。」

報導說，依照慣例，國務院組織法修法幾乎毫無疑問將於11日全國人大會議閉幕當天高票通過。

對於此後的中國政治，在香港的美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）資深研究員林和立受訪說，短期內，在習近平「黨高於一切」的政治正確之下，中國想要取得經濟跟金融方面進步的可能性不大。

他說，往長遠看，因習近平的內在循環政策幾乎是恢復到毛澤東主政時期的閉關自守，很難再有長期經濟發展，更遑論要超越美國。

亞太和平研究基金會執行長董立文也說，過去李克強的工作報告中不諱言中國所遇到的問題，包括中國是個發展中大國，現仍處於社會主義初級階段、房地產風險隱患及民眾對政府工作仍有意見跟建議等。

報導指出，如今中國遇到的這些問題正在加劇，李強的工作報告卻不再提及，卻說要深化農村土地制度改革、深化集體產權、集體林權、農墾、供銷社等改革。

董立文說，雖然這些內容沒有受到輿論太多關注，但在他聽來，真地有點像農村集體化，要帶領中國走向「共產主義高級階段」。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130308