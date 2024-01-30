中國將公布首批房企融資白名單 須滿足5條件

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（中央社台北30日電）中國恆大集團遭強制清算後，中國住建部本月底將公布第一批房地產企業融資專案白名單。官媒今天引述知情人士透露，能夠獲得融資支持的房企專案需要滿足5個條件，其中必須有與融資額基本匹配的抵押物。

中國住建部機關報「中國房地產報」30日報導，在1月26日住建部召開的城市房地產融資協調機制部署會上，部長倪虹強調要加快推動城市房地產融資協調機制落地見效，支持房地產項目（專案）開發建設，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

會議提出，針對當前部分房地產專案融資難題，各地要以項目為物件，抓緊研究提出可以給予融資支持的房地產項目名單，協調本行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求。

報導指出，參加此次會議的35個城市涉及25個省份，大部分以省會城市為主，也有一些省份同時有幾個城市參與，如廣東包括廣州、深圳、佛山、東莞等4個城市。

報導引述知情人士說，無論是什麼性質的公司，只要項目需要，符合標準和條件，進行申報以後，經地方主管部門審核完畢，便可進入白名單，所有貸款爭取無錯，盡職免責，第一批項目白名單預計本月底落地。

「我們申報項目融資白名單了。」廣州某個已經爆發資金風險房企的管理層人士表示，目前專案還沒有通過審核，「估計沒那麼快」。第一批白名單應該還輪不到他們。很可能是央企、國企以及濱江、龍湖等民營房企。房企也在密切關注融資政策的動向。

「原來沒有一個機構或部門來統籌，誰都不敢背這個責任，上面有政策、下面沒對策，大家都不知道該怎麼做。」上述出險房企管理層表示，有了協調機制後，目前是住建部門核定項目的資格，銀行負責審批額度，進行責任切割。「對有融資需求的企業來說，這是好事」。

知情人士表示，1月26日的會議上明確能夠獲得融資支援的項目需要滿足5個條件：一、項目處於在建施工狀態。如果項目短期停工，但資金到位就能復工建設和交付的，也可以納入。二、有與融資額基本匹配的抵押物。三、確定一家貸款主辦銀行，並建立貸款資金封閉監管制度。四、預售資金未被抽挪或抽挪的預售資金已追回。五、制定貸款使用計畫和專案完工計畫。

「這是出險房企及未出險民營房企期盼已久的春風。我們很在意這次融資機會。」某民營房企內部人士透露，該公司也為項目申報了白名單，但能不能進入還是個未知數。

另一家民營房企的管理層則表示，公司的融資目前是相對正常的，但幫助也是有的，「以前跟出險房企的合作項目融資談起來比較困難，現在有這個機制了，合作專案融資就更容易落地了。」

在他看來，「這個機制要解決的應該是出險房企的融資需求，只要專案能正常開發，集團融資就能以時間換空間，最後做到軟著陸。」（編輯：楊昇儒/唐佩君）1130130