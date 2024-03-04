萬科傳協商債務展期遭否認 地產寒冬下危機持續

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海4日電）中國地產「好學生」萬科近期除了賣資產，還傳出與貸款機構進行債務展期談判但遭拒，致使多筆境內債券價格大幅下跌。不過，新華資產管理公司昨天否認與萬科的相關債務傳聞。

界面新聞報導，萬科多筆境內債券上週遭遇大幅下跌。其中，「22萬科05」全週跌幅逾9%，1日跌6.7%，為該債券歷史最大單週跌幅。「21萬科02」上週跌幅達9.4%，1日大跌5.3%；「22萬科01」跌5%；「20萬科06」跌3.2%。

傳聞指，萬科集團與部分貸款機構進行非標準化債務展期談判，其中包括新華資產的人民幣100億元（約新台幣440億元），但該請求被拒絕。

新華資產管理股份有限公司3日發布聲明，指近期出現關於公司與萬科企業的不實訊息，萬科企業是中國房地產行業龍頭企業，一直與新華資產保持正常的業務合作。新華資產「對中國經濟發展充滿信心，堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地產業健康發展」。

陸媒界面新聞報導，這份聲明疑似回應前述關於萬科展期傳聞。

儘管有關方面澄清，不過，萬科股價今天仍開低走低，至上午10時跌幅已逾4%。

萬科傳出財務危機並非首次。去年10月，萬科的境外美元債突然價格大跌、收益率狂飆，當時萬科出面強調財務仍安全，隨後深圳國資委也表態力挺。

今年2月份，萬科以23.84億元賣掉旗下最賺錢的商業項目「上海七寶萬科廣場」的50%股權，完全退出股東。而在去年12月，萬科以4.8億元出售3家悅榕酒店管理公司的股權。

財經媒體「價值線」指出，萬科在賣資產自救，但對高負債的房地產行業來說，新成屋能賣出去才是唯一的救命解藥。然而，今年前兩個月的數據顯示，中國新成屋銷量累計比去年減少了53%。（編輯：陳鎧妤）1130304