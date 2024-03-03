中國2023年美元計價人均收入 29年來首度下滑

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（中央社台北3日電）日本媒體報導，中國國家統計局2月29日公布數據顯示，由於經濟低迷加上人民幣貶值，中國2023年的人均國民總收入，以美元計算為1萬2597美元（新台幣39.8萬元），反較2022年下降0.1%，是29年來首度下滑。

日經中文網報導，這項數據顯示，若以人民幣計算，2023年中國人均國民總收入（GNI）成長率則為4.7%，較2022年的5.0%趨緩。

根據這項數據，2023年全年人民幣兌美元平均匯率為1美元兌7.0467元，較2022平均匯率貶值4.5%。報導提到，人民幣2023年貶值的背景原因是美國升息及中國經濟低迷。

報導指出，中國當局在2023年初改變了嚴格的防疫措施。但由於房地產不景氣導致的經濟低迷長期化，導致企業獲利及家庭收入成長乏力。

這項報導提到，疫情後中國就業的恢復也停滯不前。截至2023年底，失業保險支付對象為352萬人，比2022年底增加了55萬人。這是可確認的2012年以來的最高數字。

根據報導，世界銀行（World Bank）以人均GNI為標準，將全球劃分為高收入、中上等收入、中下等收入、低收入共4類國家，每年7月修訂標準。目前高收入國家的標準是1萬3846美元，比上次上升5%。

依前述數據及標準，2023年中國人均GNI下滑，且較「高收入國家」標準低9%。2021年，中國人均GNI一度僅比「高收入國家」標準低1%，但2022年起與這一標準的差距出現擴大。（編輯：邱國強）1130303