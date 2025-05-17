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陳建仁抵羅馬會晤史瓦帝尼總理 18日出席新教宗就職

2025/5/17 21:48（5/17 22:11 更新）
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前副總統陳建仁（右2）、外交部政次吳志中（右1）17日下午抵達羅馬機場，會晤同樣來參加教宗良十四世就職典禮的史瓦帝尼總理德拉米尼（左2）。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114月5月17日
前副總統陳建仁（右2）、外交部政次吳志中（右1）17日下午抵達羅馬機場，會晤同樣來參加教宗良十四世就職典禮的史瓦帝尼總理德拉米尼（左2）。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114月5月17日
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（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）前副總統陳建仁今天下午搭機抵達羅馬，在機場會晤史瓦帝尼總理。陳建仁明天將以特使身分，代表總統賴清德與台灣人民出席新任教宗良十四世就職典禮，彰顯台梵情誼。

陳建仁與陪同前來的外交部政次吳志中下午抵達羅馬機場，教廷國務院派員迎接，駐教廷大使賀忠義、駐義代表蔡允中皆前往接機。陳建仁、吳志中並在機場會晤同樣前來參加教宗就職典禮的史瓦帝尼總理德拉米尼（Russell Dlamini）。

依規劃，陳建仁特使團下午前往羅馬的本篤會修院，參加由新竹教區主教李克勉主持的「為台灣祈福」彌撒，晚間則安排與在梵蒂岡的台灣主教、神職人員餐敘。

新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮明天登場，賴總統指派陳建仁擔任特使代表台灣出席，以傳達政府、人民及天主教社群的誠摯祝賀，期盼未來持續深化台梵邦誼，共同實現和平及正義，建立台梵關係新里程碑。

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陳建仁與教廷關係深厚，除於教廷「宗座科學院」（Pontifical Academy of Sciences）擔任院士外，並獲教廷冊封為宗座聖大額我略爵士（Knight of the Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great）及耶路撒冷聖墓騎士團騎士（Knight of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem），在台灣及教廷均具重要地位。

外交部先前在新聞稿中表示，台灣與教廷共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值，兩國邦誼已83年，關係深厚，台灣將持續與教廷深化合作，共同實現教宗良十四世呼籲的和平及正義。（編輯：田瑞華）1140517

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前副總統陳建仁（左）17日抵達羅馬機場，教廷國務院派員迎接。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114月5月17日
前副總統陳建仁（左）17日抵達羅馬機場，教廷國務院派員迎接。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114月5月17日
新任教宗良十四世就職典禮18日登場，總統特使、前副總統陳建仁（前右）17日抵羅馬機場，駐教廷大使賀忠義（前左）前往機場接機。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114月5月17日
新任教宗良十四世就職典禮18日登場，總統特使、前副總統陳建仁（前右）17日抵羅馬機場，駐教廷大使賀忠義（前左）前往機場接機。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114月5月17日
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