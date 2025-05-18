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新教宗良十四世就職座車繞場掀旋風 陳建仁與150多國特使致賀[影]

2025/5/18 16:54（5/18 17:38 更新）
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前副總統陳建仁代表台灣出席新教宗就職典禮，盼望台梵關係可以更上層樓、邦誼穩固。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 114年5月18日
前副總統陳建仁代表台灣出席新教宗就職典禮，盼望台梵關係可以更上層樓、邦誼穩固。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 114年5月18日
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（中央社記者黃雅詩羅馬18日專電）新教宗良十四世就職典禮今天登場，他展現親民作風，在開場前以敞篷座車繞場，引起旋風。全球有超過150國派出特使參加，台灣也未缺席，由前副總統陳建仁代表總統賴清德與台灣人民向新教宗致賀，盼台梵邦誼更上層樓。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮今天在羅馬時間上午10時（台灣下午4時）在聖伯多祿廣場舉行。中華人民共和國未在教廷公布的出席名單上，中國先前亦未派員出席教宗方濟各喪禮。

就職典禮現場從一早就湧入大批各國民眾，還有信徒專程從美國芝加哥飛來參加。新教宗良十四世展現親民作風，在儀式正式開始前，他忽然站在敞篷座車上出現，從梵蒂岡廣場到前方協和大道來回繞場兩趟，向群眾微笑揮手致意，引起現場群眾歡呼搶拍，顯示新教宗的高人氣。

影片來源：Vatican News - 中文
新教宗良十四世18日舉行就職典禮，他以敞篷座車繞行全場向群眾致意。引起參加者歡呼搶拍，展現新教宗的超高人氣。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 114年5月18日
新教宗良十四世18日舉行就職典禮，他以敞篷座車繞行全場向群眾致意。引起參加者歡呼搶拍，展現新教宗的超高人氣。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 114年5月18日

在座位安排上，最重要席位依慣例禮遇教宗祖國及地主國義大利。良十四世擁美國、祕魯雙重國籍，美國由副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）出席，祕魯由總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）出席，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出席。

出席名單最受關注者，包括以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）。先教宗方濟各任內多次譴責以色列攻擊加薩，以色列在方濟各喪禮僅派出駐教廷大使參加，被視為刻意降階；良十四世日前致函美國猶太委員會，表達願加強對話，以色列總統親自出席就職典禮，顯示雙邊關係回溫。

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俄烏日前在土耳其舉行談判，成果未如預期，是否可能在梵蒂岡展開續篇也成焦點。盧比歐在典禮前與教廷烏克蘭問題特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）會晤，表達梵蒂岡可成為俄烏和平談判地點。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是否將再度與相關政要在典禮舉行場邊或會後談話，各界高度關注。

拉丁美洲多國元首親自出席，展現良十四世與拉美的深厚淵源，包括哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭都由總統親自參加，古巴由副總統出席。（編輯：高照芬）1140518

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新教宗良十四世18日就職典禮開場前以敞篷座車繞場。（路透社）
新教宗良十四世18日就職典禮開場前以敞篷座車繞場。（路透社）
新教宗良十四世18日在就職典禮舉行前，以敞篷座車繞場向群眾致意，風靡全場。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月18日
新教宗良十四世18日在就職典禮舉行前，以敞篷座車繞場向群眾致意，風靡全場。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月18日
新教宗良十四世就職典禮18日登場，他在開場前以敞篷座車繞場，並向信徒揮手致意。（路透社）
新教宗良十四世就職典禮18日登場，他在開場前以敞篷座車繞場，並向信徒揮手致意。（路透社）
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