教宗良十四世乘座駕繞梵蒂岡廣場 就職彌撒展開

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（中央社梵蒂岡18日綜合外電報導）首位美國籍羅馬天主教教宗良十四世的就職彌撒今天舉行，稍早他首度乘坐教宗座駕繞行梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter's Square），向數以萬計信徒及祝福者致意。

法新社報導，出生於美國芝加哥的普瑞弗斯特（Robert Prevost）本月8日當選全球14億天主教徒的領導者，名號良十四世（Pope Leo XIV）。他今天站在座駕上，對群眾微笑、揮手並劃十字聖號。

教宗的就職彌撒於當地時間上午10時（台灣時間下午4時）過後開始，有數百位各國政要及數萬信眾與會，其中包括美國副總統范斯（JD Vance）。

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良十四世將主持一場典禮，期間會接受「漁夫權戒」（The Ring of the Fisherman），之後進行為其教宗任期定調的講道。

良十四世曾在秘魯傳教長達20年，許多天主教徒原先並不認識他，但過去這個星期，他已經向世人透露自己會成為什麼樣的教宗。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1140518