新教宗良十四世會見樞機主教 盼秉承方濟各願景

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（中央社梵蒂岡10日綜合外電報導）天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天說，他會繼續秉承已故教宗方濟各（Pope Francis）的願景和改革，並告訴全體樞機主教，他們務必傳承方濟各留下的寶貴遺產。

路透社報導，美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）於8日當選新任教宗，並以「良十四世」為教宗名號。

這是他當選教宗以來首度會晤全體樞機主教，並要求這些樞機重申他們對1960年代梵蒂岡第二屆大公會議（Second Vatican Council）所頒布重大教會改革的承諾。

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良十四世表示，方濟各的願景是讓擁有14億天主教徒的天主教會向現代世界敞開，他留下了「全心全意服務他人的典範」。

教廷昨天宣布，新任教宗良十四世的就職彌撒預計18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪啓原）1140510