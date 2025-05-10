紐約樞機主教：美籍新教宗是世界公民 來歷是次要

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（中央社梵蒂岡市9日綜合外電報導）美國紐約州樞機主教杜蘭今天說，美籍新任教宗良十四世（Leo XIV）是「世界公民」，比起他現在身為教宗和普世教會領袖所代表的意義，「他從哪裡來是次要的事」。

美籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）昨晚獲選為教宗，以「良十四世」（Leo XIV）為名號。

綜合路透社與天主教通訊社（Catholic News Agency）報導，美國紐澤西州樞機主教杜賓（Joseph Tobin）是與普瑞弗斯特一同被關在梵蒂岡西斯汀教堂舉行樞密會議的132名樞機主教之一。他說在最後幾輪投票期間，曾注視著這位未來的教宗。

杜賓說：「我看了鮑柏（Bob，普瑞弗斯特暱稱）一眼，因為一直有人提到他的名字，他雙手抱著頭。」

杜賓還說：「我當時為他祈禱，因為我無法想像一個凡人面對那麼重大的事情時會怎麼樣…然後他接受（獲選結果），就像他是為此而生…無論先前有多掙扎，那一刻似乎已釋懷了。我想……那是上帝讓他明白了什麼，而他也接受了。」

杜賓與另外6名樞機主教共同舉行記者會，這是自普瑞弗斯特當選教宗以來，樞機主教們首次公開評論此事。

良十四世在世界舞台並不出名。他曾赴秘魯傳教，過去兩年在教廷擔任高階官員。

樞機主教們稍微透露樞密會議過程，紐約州樞機主教杜蘭（Timothy Dolan）甚至開玩笑說，食物是「把這件事速戰速決的很強、很強、很強、很強的動力」。

他們也推測首位美籍教宗良十四世會如何與美國總統川普來往。

杜蘭說，他不認為良十四世過去擔任樞機主教時所做的決定與他的美籍身分有太大關係。

他說：「我們應把教宗良十四世視為橋梁建造者，沒什麼好訝異…他會想與川普建立關係嗎？我想是的。但他會想與所有國家的領袖建立關係。」

已故前教宗方濟各（Pope Francis）生前嚴厲批評川普，今年稍早曾說川普驅逐美國境內數百萬名移民的計畫是「恥辱」。

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被問到良十四世會否像方濟各一樣公開批評川普政府政策時，華府樞機主教麥克勞（Robert McElroy）說：「我們尋找的是一位走方濟各路線的人，但我們並不想要一個複製品。」

退休不久的前華府樞機主教葛瑞格里（Wilton Gregory）也說，重要的是給良十四世「一些慢慢成長為教宗的空間」還幽默地說「畢竟他以前沒當過教宗」。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140510