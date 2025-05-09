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梵蒂岡西斯汀教堂放白煙 美籍普瑞弗斯特當選新教宗
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天主教教宗良十四世首場講話 籲世人「搭起橋樑」

2025/5/9 03:45
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（中央社梵蒂岡8日綜合外電報導）羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天當選後向聖伯多祿廣場（St Peter's Square）的群眾發表講話，呼籲全世界「搭起橋樑」，並為「所有人」實現和平。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，良十四世今天以教宗身分說的第一句話是「願你們平安」。他向陽台下方群眾揮手時，看起來情緒激動。

良十四世並向已故教宗方濟各（Pope Francis）致敬。他用義大利語說道：「讓我們謹記教宗方濟各祝福羅馬的微弱聲音。這位祝福羅馬、在復活節那個早晨向全世界給予祝福的教宗。請允許我延續那份祝福。天主愛我們。天主愛每個人。邪惡不會得勝。」

教宗良十四世也在致詞時感謝其他樞機主教選舉他來領導天主教會。

良十四世隨後改用西班牙語，向他在秘魯的「摯愛教區」致意。西班牙語是他會說的數種歐洲語言之一。

他曾在秘魯特魯希略（Trujillo）服務10年，並於2015至2023年擔任另一座秘魯城市奇克拉約（Chiclayo）的主教。

他說：「致我摯愛的秘魯教區，在那裡，忠實的信徒們陪伴他們的主教、與他分享信仰，並為成為一個忠誠的教會付出極多。」

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教宗良十四世並勾勒他對天主教會的願景－「搭起橋樑」並對話。

他呼籲大家共同努力，成為「一個搭起橋樑和對話的教會」，同時向他人「展現我們的仁慈」，並「以愛對話」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1140509

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