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美籍教宗良十四世通曉5種語言擅溝通 性格內斂以勤勉著稱

2025/5/9 07:15（5/9 07:34 更新）
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美國籍普瑞弗斯特（左）成為新教宗。（路透社）
美國籍普瑞弗斯特（左）成為新教宗。（路透社）
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（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）美國籍普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選新教宗，美國各界紛表祝賀。據美國「國家天主教記者報」，他全球歷練豐富，能說5種語言，與各地樞機主教溝通，且兼具基層牧靈和教廷行政經驗，在羅馬以勤勉著稱。

來自世界各地的133名紅衣樞機主教選出羅馬天主教新教宗，69歲、美國籍的普瑞弗斯特當選，成為已故教宗方濟各（Pope Francis）繼任者、名號「良十四世」（Pope Leo XIV）。這次選舉僅花2天時間，為近幾十年來最短的樞密會議（Conclave）。

選舉前，美國獨立新聞媒體「國家天主教記者報」（National Catholic Reporter）即指出，雖然由美國人擔任教宗頗為稀奇，但良十四世在梵蒂岡深具影響力。

他過去在秘魯工作多年，並具有美國和秘魯雙重國籍。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）也提到，美國以新教徒為大宗，美國籍樞機主教當選教宗令人意外。

舊金山聖史蒂芬斯（St. Stephens）天主教堂神父李立達爾（Michael Liliedahl）說，「從沒想過這輩子會看到一位美國籍教宗」，這意味著美國的重要性正受到重視。

「願你們平安！」良十四世首度以教宗身分在聖伯多祿大殿主陽台發表談話，他穿戴上紅色披肩，媒體解讀，這象徵在某種程度上將把教會帶往較為傳統的路線。

良十四世出生芝加哥，隸屬於奧古斯丁修會（Augustinian），人生僅1/3歲月在美國度過，其餘時間多半在歐洲和拉丁美洲。他能說英語、西班牙語、義大利語、法語和葡萄牙語，並能讀拉丁文與德語。語言優勢使他能與世界各地樞機主教溝通。

雖然語言流利，但良十四世平日不多話，發言謹慎且深思熟慮。「國家天主教記者報」形容，他性格內斂、作風保守，在「魅力」上不算最出眾，但具堅定決心且方向明確，可能讓那些渴望知道教會將被帶往哪個方向的樞機主教們感到安心。

在為數不多的對外訪談中，他曾告訴梵蒂岡新聞網（Vatican News），「我們常常太專注於如何教導教義，卻可能忘了，我們最根本的使命，是傳遞認識耶穌所帶來的美好與喜悅。」這是一個明確訊號，顯示教會方向正逐漸轉向更強調牧靈精神的道路。

「國家天主教記者報」並寫道，良十四世在羅馬以勤勉著稱，過去花費大量精力在篩選適任主教人選，同時也積極處理非常棘手的案件，包括教廷內部分裂的相關爭議。

他具備在邊緣地區的牧靈經驗、以及在教廷中央治理事務的專業能力，對那些希望延續方濟各的核心優先事項、又更強調教會治理的人士來說，這樣的條件實屬罕見。

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首位美國籍新教宗誕生，美國各界與有榮焉。美國總統川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示這是「無比的榮耀」。

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）夫婦也發文，向這位「芝加哥同鄉」獻上祝福，指出「今天對美國而言是歷史性的一天。我們將為他（新教宗）祈禱，願他在帶領天主教會這項神聖使命中，引領眾人、為任何信仰的人樹立榜樣。」（編輯：陳慧萍）1140509

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影片來源：FRANCE 24 English
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