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梵蒂岡西斯汀教堂放白煙 美籍普瑞弗斯特當選新教宗
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新教宗美國籍普瑞弗斯特當選 梵蒂岡西斯汀教堂放白煙

2025/5/9 01:19（5/9 01:44 更新）
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梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪8日下午冒出白煙，樞機主教們在樞密會議第二天選出美國籍的普瑞弗斯特（中），成為已故教宗方濟各的繼任者。（路透社）
梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪8日下午冒出白煙，樞機主教們在樞密會議第二天選出美國籍的普瑞弗斯特（中），成為已故教宗方濟各的繼任者。（路透社）
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（中央社梵蒂岡8日綜合外電報導）梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪今天下午冒出白煙，樞機主教們在樞密會議第二天選出美國籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost），成為已故教宗方濟各（Pope Francis）的繼任者，即第267任教宗。

樞機主教選舉團在樞密會議（conclave）期間秘密投票選出新教宗，並透過將選票放入一個特別火爐焚燒所產生的煙霧，向世人公布選舉結果。

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西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪若冒出黑煙，則代表未能選出教宗，冒出白煙則意味新教宗產生。

教宗選舉由未滿80歲的樞機主教投票選出，當選人須達到2/3票數；此次選舉有133位樞機參加投票，因此當選門檻至少要獲得89票。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1140509

#天主教
#方濟各
#梵蒂岡
#教宗選舉
美國籍的普瑞弗斯特將出任第267任教宗。（路透社）
美國籍的普瑞弗斯特將出任第267任教宗。（路透社）
梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪8日下午冒出白煙，代表選出新教宗。（路透社）
梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪8日下午冒出白煙，代表選出新教宗。（路透社）
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