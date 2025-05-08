加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
首頁 / 國際
教宗方濟各逝世
教宗選舉
新聞專題
教宗選舉2/23
首頁 / 國際

全球緊盯教宗選舉 外媒點名兩位樞機主教呼聲高

2025/5/8 13:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡8日綜合外電報導）梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪昨晚冒出濃濃黑煙，代表樞機主教們在樞密會議（conclave）首輪投票未能選出新教宗。不過路透社報導，有兩位樞機主教被視為呼聲高的人選。

報導說，目前還沒有明顯的大熱門，不過義大利籍樞機主教帕洛林（Pietro Parolin）和菲律賓籍樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）被視為呼聲高的人選。

帕洛林在已故教宗方濟各（Pope Francis）任內擔任教廷國務院長。塔格萊則有「亞洲方濟各」美譽。

如果顯然沒有任何一方能獲得當選所需的2/3多數票，預計選票將流向其他競爭者，參與投票的樞機主教們可能會依據地理位置、教義上的相近性或語言共通性來凝聚支持。

其他潛在的教宗候選人包括法國籍樞機主教艾佛林（Jean-Marc Aveline）、匈牙利籍的艾多（Peter Erdo）、美國籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost）和義大利籍的皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）。

法新社報導，數以萬計朝聖者、遊客和好奇的羅馬人昨天聚集在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），溫暖的黃昏光線灑在梵蒂岡的紀念碑。西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪晚間冒出濃濃黑煙時，現場爆出一片哀嚎，但氣氛並不低迷。冒出白煙才是代表教宗選舉有結果。

一名來自美國德州的37歲民眾昨天說：「我不介意看到黑煙，這表明一切都在聖靈的安排中。很快會有其他回合的投票，我們將有新教宗。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一名從加拿大趕到現場的50歲女性說：「我很高興他們花了這麼多時間，因為這意味著他們正在仔細考慮誰將成為教宗。」她還暗示義大利籍樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）會是值得考慮的選擇。

西斯汀教堂今天將進行下一輪投票。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140508

#方濟各
#法國
#教廷
#菲律賓
#義大利
#帕洛林
方濟各
天主教女性團體仿效選教宗選舉燒粉煙 籲重視教會性平[影]梵蒂岡選新教宗 中國地下信徒矛盾中堅守信仰
帕洛林
特派在現場／教宗選舉登場 各國信徒媒體聚集梵蒂岡爭睹歷史時刻教宗選舉將成焦點 教廷國務院長帕洛林受矚目
教宗選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
特派在現場／教宗首輪選舉無果延遲2小時公布 群眾媒體議論紛紛
100
更多編輯台推薦新聞：