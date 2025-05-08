全球緊盯教宗選舉 外媒點名兩位樞機主教呼聲高

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（中央社梵蒂岡8日綜合外電報導）梵蒂岡西斯汀教堂的煙囪昨晚冒出濃濃黑煙，代表樞機主教們在樞密會議（conclave）首輪投票未能選出新教宗。不過路透社報導，有兩位樞機主教被視為呼聲高的人選。

報導說，目前還沒有明顯的大熱門，不過義大利籍樞機主教帕洛林（Pietro Parolin）和菲律賓籍樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）被視為呼聲高的人選。

帕洛林在已故教宗方濟各（Pope Francis）任內擔任教廷國務院長。塔格萊則有「亞洲方濟各」美譽。

如果顯然沒有任何一方能獲得當選所需的2/3多數票，預計選票將流向其他競爭者，參與投票的樞機主教們可能會依據地理位置、教義上的相近性或語言共通性來凝聚支持。

其他潛在的教宗候選人包括法國籍樞機主教艾佛林（Jean-Marc Aveline）、匈牙利籍的艾多（Peter Erdo）、美國籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost）和義大利籍的皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）。

法新社報導，數以萬計朝聖者、遊客和好奇的羅馬人昨天聚集在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），溫暖的黃昏光線灑在梵蒂岡的紀念碑。西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪晚間冒出濃濃黑煙時，現場爆出一片哀嚎，但氣氛並不低迷。冒出白煙才是代表教宗選舉有結果。

一名來自美國德州的37歲民眾昨天說：「我不介意看到黑煙，這表明一切都在聖靈的安排中。很快會有其他回合的投票，我們將有新教宗。」

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另一名從加拿大趕到現場的50歲女性說：「我很高興他們花了這麼多時間，因為這意味著他們正在仔細考慮誰將成為教宗。」她還暗示義大利籍樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）會是值得考慮的選擇。

西斯汀教堂今天將進行下一輪投票。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140508