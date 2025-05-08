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特派在現場／教宗首輪選舉無果延遲2小時公布 群眾媒體議論紛紛

2025/5/8 08:59（5/8 09:18 更新）
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教宗選舉7日晚間公布第一輪結果，約有4萬5000名民眾聚集在梵蒂岡廣場親眼見證，但梵蒂岡到晚間9時才施放象徵選舉結果未達成共識的黑煙，比預定延遲兩小時，讓群眾議論紛紛。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月8日
教宗選舉7日晚間公布第一輪結果，約有4萬5000名民眾聚集在梵蒂岡廣場親眼見證，但梵蒂岡到晚間9時才施放象徵選舉結果未達成共識的黑煙，比預定延遲兩小時，讓群眾議論紛紛。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月8日
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡8日專電）大批人潮7日傍晚湧向梵蒂岡廣場，爭睹教宗選舉結果。不過教廷原本預計晚間7時施放煙霧，卻延遲到晚間9時，西斯汀禮拜堂上方煙囪才冒出黑煙，顯示選舉無果，令現場群眾與媒體議論紛紛。

記者7日傍晚實際走訪梵蒂岡聖伯多祿廣場，在接近7時左右，明顯可見附近大批人潮湧入，就連許多神職人員、修女，深怕錯過這個歷史時刻，也當街奔跑起來，場面十分熱鬧。梵蒂岡媒體官網估計，現場聚集人數約有4萬5000人。

傍晚7時一到，廣場內與圍欄外的民眾，無不伸長脖子、屏氣凝神觀看西斯汀禮拜堂上方，生怕錯過煙霧冒出的一刻，但上空除了白雲飄過、直升機盤旋，始終沒有任何動靜。

教宗選舉結果是透過西斯汀禮拜堂上方煙囪釋放的煙霧顏色來宣布，黑煙代表沒有共識，白煙代表選出教宗，現場包括消防隊員都屏氣凝神緊盯轉播大螢幕，希望見證歷史性一刻。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月8日
教宗選舉結果是透過西斯汀禮拜堂上方煙囪釋放的煙霧顏色來宣布，黑煙代表沒有共識，白煙代表選出教宗，現場包括消防隊員都屏氣凝神緊盯轉播大螢幕，希望見證歷史性一刻。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月8日

許多民眾高舉手機等著拍照，手痠了只好放下休息，反反覆覆數十次；一些來自中南美的信徒團體，特別打電話跟家鄉親友做直播，起初精神抖擻，但從現場天氣講到屋頂飛過的海鷗，閒聊30分鐘仍等不到煙霧出現，只好掛斷等會兒再撥。

許多群眾下午戴著防曬墨鏡前來，等到晚上9時天黑，才總算盼到煙囪飄出黑煙。對於首輪選舉結果大延遲，義大利媒體議論紛紛，提出多項揣測，包括煙囪技術問題、選票驗票爭議，但因教宗選舉的樞密會議（conclave）開始後就完全採取秘密進行，教廷官方沒有提供任何說明。

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教宗選舉8日將繼續投票，一天最多可舉行4輪，上、下午各2輪，教廷會在中午和傍晚，兩度以施放煙霧方式公布選舉結果。

教宗選舉迄今仍遵循著古老的儀式，在投票後會焚燒選票並添加能改變煙霧顏色的物質，若有人獲得超過2/3選票當選新教宗，會施放白煙，若無法達成共識，則會施放黑煙，繼續下一輪投票，直到選出教宗為止。（編輯：周永捷）1140508

#教廷
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因附近交通擁塞，趕在傍晚抵達的群眾怕錯過選舉結果，連神職人員與修女都紛紛奔跑前往梵蒂岡廣場。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月8日
因附近交通擁塞，趕在傍晚抵達的群眾怕錯過選舉結果，連神職人員與修女都紛紛奔跑前往梵蒂岡廣場。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月8日
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