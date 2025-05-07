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新教宗取名學問多 綜觀歷史典故趣聞與禁忌

2025/5/7 16:20（5/7 17:09 更新）
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圖為教宗本篤十六世（右2）2009年主持彌撒。（中央社檔案照片）
圖為教宗本篤十六世（右2）2009年主持彌撒。（中央社檔案照片）
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（中央社梵蒂岡6日綜合外電報導）從庇護（Pius）到克萊孟（Clement），從希拉略（Hilarius）到辛普利修（Simplicius），幾個世紀以來，羅馬天主教歷任教宗的稱號總是與其光輝或黯淡的治世密不可分。

法新社報導，樞機主教秘密會議明天登場，接替已故教宗方濟各（Pope Francis）的繼任教宗也將選擇教宗名號，並以拉丁文向世人宣布。

選擇新名號的傳統可以追溯至西元6世紀，當時一名平凡的教士墨丘利（Mercurius）被選為教宗，不過他覺得不應保留自己的異教名字，因而將自己命名為若望（John）。

2013年，阿根廷籍的伯格里奧（Jorge Bergoglio）成為首位選擇「方濟各」（Francis）為名的教宗，以紀念13世紀捨棄財富、一生奉獻給窮人的神祕主義者阿西西的聖方濟各（Saint Francis of Assisi）。

部分名號雖與和平或神學的光輝有關，其他名號則帶有爭議性聯想。

1294年，一位隱士在出於非自願的情況下被選為教宗，又在5個月後辭去教宗一職，此後便沒有再出現過以策肋定（Celestine）為名的教宗。

儘管早期教宗名號包括匝加利亞（Zachary）、亞狄達篤（Adeodatus）或維篤（Victor）等，但自16世紀起，教宗名多集中於幾個固定選項，例如克萊孟、額我略（Gregory）、庇護、保祿（Paul）及本篤（Benedict），也可能採複合式命名。

教宗庇護十二世1945年留影。（圖取自維基共享資源；版權屬公有領域）
教宗庇護十二世1945年留影。（圖取自維基共享資源；版權屬公有領域）

若望保祿一世（John Paul I）1978年首度結合兩位教宗名，以向在梵蒂岡第二屆大公會議（Second Vatican Council）期間領導羅馬天主教教會的兩位領袖致敬。

而「庇護」這個名字雖看似帶有正面聯想，然而最後一位採用這個名字的教宗庇護十二世（Pius XII）卻挨批在二次世界大戰時猶太人遭納粹大屠殺期間保持沉默，遭部分人士痛斥「希特勒的教宗」。

額我略與亞歷山大這兩個名字也有著負面聯想。1073年當選的額我略七世（Gregory VII）被指涉通靈術，甚至以釘床折磨異己，而出身富裕波嘉（Borgia）家族的以在宗座宮內舉辦狂歡宴會聞名。

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史上最荒誕的教宗之一是9世紀的斯德望七世（Stephen VII）。他痛恨前任福慕（Formosus），竟挖出福慕腐爛的遺體、為他穿上教宗袍後公開審判，指控他非法出任教宗。

而選擇伯多祿二世（Peter II）作為教宗稱號的人，肯定勇氣過人。出於對教會首任教宗的敬意，伯多祿這個名字被視為禁用；此外，根據一位12世紀聖人所傳的預言，下一位名為伯多祿的教宗將帶來羅馬的毀滅，並引發世界末日。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1140507

#天主教
#教宗
#阿根廷
#二次世界大戰
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