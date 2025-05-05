加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
教宗方濟各逝世
教宗選舉
新聞專題
教宗選舉3/15
首頁 / 國際

路透：享亞洲方濟各美譽 菲籍樞機塔格萊是教宗熱門人選

2025/5/5 22:40（5/5 22:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有「亞洲方濟各」美譽的菲律賓籍樞機主教塔格萊（中）是下任教宗的熱門人選之一。（美聯社）
有「亞洲方濟各」美譽的菲律賓籍樞機主教塔格萊（中）是下任教宗的熱門人選之一。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡5日綜合外電報導）羅馬天主教的樞機主教們將自本月7日起召開教宗選舉樞密會議，路透社報導，有「亞洲方濟各」（Asian Francis）美譽的菲律賓籍樞機主教塔格萊是下任教宗的熱門人選之一。

路透社報導，塔格萊（Luis Antonio Tagle）如同出身阿根廷的已故教宗方濟各（Pope Francis），都來自遠離天主教會傳統權力基地歐洲的國家，且帶著局外人的觀點來到羅馬。

將塔格萊列入非官方教宗候選名單的一些人士透露，如果具有選舉權的樞機主教在7日展開的樞密會議（Conclave）中，為堅定延續方濟各的進步精神而盡可能尋找與他類似的人，那麼塔格萊將是繼任方濟各的不二人選。

若塔格萊獲選為教宗，這可能是向全球14億天主教徒表明，樞機主教們希望推進方濟各促使教會向現代世界敞開的願景，而非選出可能推翻他任內一些改革措施的繼任者。

這也代表塔格萊的樞機主教同僚已不在意外界對他管理能力的質疑。

天主教神職人員艾芳索（Emmanuel Alfonso）曾是塔格萊的學生並與他相識數十年，艾芳索說：「他（塔格萊）將代表教宗方濟各作為的延續。從關愛窮人、平易近人等方面來看，他像極教宗方濟各。」

塔格萊的外表比實際年齡67歲更年輕，他喜歡別人用他的小名奇托（Chito）稱呼他。

方濟各約於5年前任命塔格萊領導現在名為福音傳播部（Dicastery for Evangelization）的教廷部會，為他增添外界看來有助他成為教宗候選人的經歷，這個職位也使他對開發中國家的當地天主教會擁有龐大影響力。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不少樞機主教早已與塔格萊有私交，且許多人可能將出身亞洲的教宗視為一大吸引力，因為教會領袖認為亞洲是促進信仰人口成長的重要地區。

此外有別於方濟各，塔格萊是享譽全球的神學家，這可能有助他獲得溫和派樞機主教的選票，他們對方濟各在世時的部分即興發言感到憂心，一些人稱這些言論會對天主教教義造成混淆。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1140505

#天主教
#方濟各
#教廷
#菲律賓
#阿根廷
#教宗方濟各
延伸閱讀
教宗選前 陳日君：改革總是需要「因為我們是罪人」教廷國務院長有望接任教宗 但梵中協議可能不利選情教宗選舉地西斯汀教堂架起煙囪 選舉結果看冒煙顏色教宗選舉5/7登場 繼任者將面臨財政赤字等多重挑戰
方濟各
白宮發AI圖慶星戰日 川普化身絕地武士手持紅色光劍實現教宗方濟各遺願 專車改造成診療車救助加薩兒童
教宗選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
教宗選舉前 港周守仁樞機談中梵協議：對抗非好事
23
更多編輯台推薦新聞：