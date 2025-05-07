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特派在現場／教宗選舉登場 各國信徒媒體聚集梵蒂岡爭睹歷史時刻

2025/5/7 20:32（5/7 21:27 更新）
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教宗選舉羅馬時間7日下午4時30分舉行第一輪投票，具有選舉權的樞機主教將在西斯汀禮拜堂舉行完全對外隔絕的秘密選舉會議（conclave）。（梵蒂岡新聞室提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 114年5月7日
教宗選舉羅馬時間7日下午4時30分舉行第一輪投票，具有選舉權的樞機主教將在西斯汀禮拜堂舉行完全對外隔絕的秘密選舉會議（conclave）。（梵蒂岡新聞室提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 114年5月7日
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡7日專電）教宗選舉今天登場，大批信徒與各國媒體聚集在梵蒂岡廣場，等待見證歷史時刻。不少信徒期待，選出一位像已故教宗方濟各這樣親民、開明的教宗。

義大利信徒賈魯波（Donatella Galuppo）向中央社表示，她從米蘭到羅馬度假，想見證教宗選舉這個重要時刻，能夠親眼目睹這些古老儀式，讓她心情十分激動；雖然她是義大利人，但對她來說，下任教宗的國籍不是最大重點，「重點是選出一位極具份量的好教宗。」

新任教宗選舉在羅馬時間今天下午4時30分（台灣時間晚間10時30分）舉行，預計晚間7時會宣布第一輪投票結果；宣布方式是從梵蒂岡西斯汀禮拜堂（Sistine Chapel）上方的煙囪施放煙霧，白煙象徵選出新教宗，黑煙則代表尚未達到共識，需要舉行下一輪選舉。今天傍晚僅會舉行一輪投票，從明天開始，每天最多可舉行四輪選舉，上、下午各投票兩輪。

教宗選舉由未滿80歲樞機投票選出，當選人須達到2/3票數。此次選舉將有133位樞機參加投票，因此當選門檻至少要獲得89票。根據往例，在第一輪投票就選出教宗的機率很低，但近年多半選舉過程不會拖延太長，通常幾天內就會有結果。

新任教宗是由未滿80歲的樞機主教選出，這次將參加選舉的有133位樞機，當選教宗必須獲得89票，超過2/3門檻。圖片右方白色紙張是印有所有樞機名字的選票。（梵蒂岡新聞室提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 114年5月7日
新任教宗是由未滿80歲的樞機主教選出，這次將參加選舉的有133位樞機，當選教宗必須獲得89票，超過2/3門檻。圖片右方白色紙張是印有所有樞機名字的選票。（梵蒂岡新聞室提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 114年5月7日

為因應這場全球矚目的教宗選舉，梵蒂岡廣場附近架起高台，各國媒體記者進駐。憲兵警察、救護車、消防車都在現場待命，隨時準備應付突如其來的狀況。通往梵蒂岡廣場的各出入口，設有維安管制，被攔檢擱置在路旁的水壺堆了滿地，形成特殊景象。

義大利信徒賈魯波向中央社表示，她理想的新任教宗人選，是能夠繼承教宗方濟各作為的人，能夠延續方濟各路線，向全世界與窮人敞開大門，以及傳遞和平的訊息，「我希望是個改革派出線，能選出一位更現代化、親近人民的教宗。」

在史上266位教宗中，有超過200位是義大利人，但已連續3任教宗不是義大利人，依序是波蘭籍的教宗若望保祿二世、德國籍的本篤十六世、阿根廷籍的教宗方濟各。

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不少義大利媒體期待，義大利籍樞機主教這次能再度成為聖伯多祿繼承人，被點名的幾位熱門人選包括教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、義大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）、耶路撒冷樞機主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）等。

不過也有許多人認為，教宗國籍對他們不是最重要考量，有義大利記者私下表示，她希望選出首位亞裔教宗，例如有「亞洲方濟各」之稱的菲律賓籍的樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle），另有不少移民族群，期盼選出第一位非裔教宗。（編輯：高照芬）1140507

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各國信徒到梵蒂岡廣場爭睹教宗選舉的歷史時刻，一位義大利民眾向中央社表示，她很期待選出像前任教宗方濟各這樣親民的人物。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月7日
各國信徒到梵蒂岡廣場爭睹教宗選舉的歷史時刻，一位義大利民眾向中央社表示，她很期待選出像前任教宗方濟各這樣親民的人物。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月7日
教宗選舉5月7日舉行第一輪投票，在當晚7時會從西斯汀禮拜堂煙囪（圖片中教堂上時鐘右方）施放煙霧，黑煙代表沒有結果，白煙代表選出教宗。若是黑煙，投票在隔天會持續進行，直到有結果為止。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月7日
教宗選舉5月7日舉行第一輪投票，在當晚7時會從西斯汀禮拜堂煙囪（圖片中教堂上時鐘右方）施放煙霧，黑煙代表沒有結果，白煙代表選出教宗。若是黑煙，投票在隔天會持續進行，直到有結果為止。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月7日
教宗選舉全球矚目，梵蒂岡廣場各入口處都設有維安管制，許多遊客的水壺在攔檢時被擋下，只能暫時寄放在路旁。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月7日
教宗選舉全球矚目，梵蒂岡廣場各入口處都設有維安管制，許多遊客的水壺在攔檢時被擋下，只能暫時寄放在路旁。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年5月7日
教宗選舉會經過4個程序，首先由樞機主教選舉團在西斯汀教堂投票，若煙囪出現白煙代表新教宗誕生。接下來，新任教宗將同意接受任務並決定未來稱號，換裝完成後在聖伯多祿大殿主陽台發表談話。中央社製圖 114年4月21日
教宗選舉會經過4個程序，首先由樞機主教選舉團在西斯汀教堂投票，若煙囪出現白煙代表新教宗誕生。接下來，新任教宗將同意接受任務並決定未來稱號，換裝完成後在聖伯多祿大殿主陽台發表談話。中央社製圖 114年4月21日
教宗選舉秘密會議被稱為conclave，由未滿80歲的樞機主教擔任選舉團，會議過程中，樞機主教選舉團將被鎖在與外界隔離的閉門會議中，直到選出新任教宗。中央社製圖 114年4月21日
教宗選舉秘密會議被稱為conclave，由未滿80歲的樞機主教擔任選舉團，會議過程中，樞機主教選舉團將被鎖在與外界隔離的閉門會議中，直到選出新任教宗。中央社製圖 114年4月21日
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