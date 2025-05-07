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梵蒂岡選新教宗 中國地下信徒矛盾中堅守信仰

2025/5/7 13:48（5/7 14:55 更新）
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上海一名天主教徒的家，擺放了4月21日過世的教宗方濟各的照片（右）。方濟各任內簽訂中梵協議，地下教會信徒表現出矛盾，許多老教友並不願意參加官方認可的教會。梵蒂岡5月7日舉行選舉新教宗的樞密會議，新教宗的中國政策也受到關注。中央社記者張淑伶上海攝 114年5月7日
上海一名天主教徒的家，擺放了4月21日過世的教宗方濟各的照片（右）。方濟各任內簽訂中梵協議，地下教會信徒表現出矛盾，許多老教友並不願意參加官方認可的教會。梵蒂岡5月7日舉行選舉新教宗的樞密會議，新教宗的中國政策也受到關注。中央社記者張淑伶上海攝 114年5月7日
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（中央社記者張淑伶上海7日電）梵蒂岡7日展開選舉新教宗的樞密會議。有中國地下教會天主教徒對此表示矛盾心情，既希望選出「對中國信徒有利的教宗」，又指中國政府禁止18歲以下的人進入教會，認為教廷對中國的妥協也難讓教會發展，失去意義。

樞密會議將於下午在西斯汀教堂（Sistine Chapel）閉門舉行，133名樞機主教將選出全球約14億名天主教徒的新任領袖，過程可能費時數日。一手促成中梵主教任命協議的教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）被視為熱門接替人選之一。

張先生是上海郊區第5代的天主教徒。即使在2018年9月梵蒂岡與中國政府簽訂協議後，仍然堅持不加入政府認可的教會，而繼續在俗稱的「地下教會」望彌撒。他認為，中國天主教愛國會接受國家宗教事務局領導，神父身兼政協委員，這就有違天主教普世教會的原則。

在張先生看來，甫過世的教宗方濟各（Pope Francis）任內簽訂了中梵協議，目的就是讓中國的天主教會不再有地上地下之分，地下教會能「浮上地面」。當時，地下教會閩東教區的政權主教郭希錦被降級為輔理主教，讓位給中國官方承認的政權主教詹思祿，就是明顯的例子。

「教宗肯定是著眼中國青年一代的信仰發展，而作出妥協。」張先生告訴中央社記者，至於還在堅持不進官方教會的老教友，很多都已經70、80歲，他們不會再改變了，「靈魂上也不會墮落」。對於教宗的妥協，他表達出一定的理解。

中國官方要求，18歲以下未成年人不得進入宗教場所。但是對教徒來說，無論是基於照顧的需要而在父母聚會時把孩子一同帶來，或是將信仰視為傳承而讓孩子耳濡目染，都有其需求。在中國官方政策沒有改變的情況下，張先生說：「說難聽點，教宗在縱容他們，這樣妥協也沒有用，教會無法發展。」隨後補上一句：「現在教宗也很難。」

儘管中梵協議沒有公開，但梵蒂岡方面讓步的痕跡處處。2023年，中國單方面任命中國天主教主教團主席沈斌為上海教區主教，教廷雖在3個月後追認此一人事。最新的例子則是，根據亞洲新聞（Asia News）在4月29日報導，在教宗方濟各21日逝世後，中國政府竟趁「教宗空窗期」舉行主教選舉，嚴重違反天主教義。

在張先生所在教區主持彌撒的神父已經年逾8旬，經常奔波在江浙滬一帶，為那些不願去官方教會的老教友們主持各種聖事。作為地下教會的神父，和警察打交道已是家常便飯，也衍生出應對的方法。無論新教宗是誰、無論中梵協議是否繼續，這位神父的想法就是，「在安全的情況下，能做多少繼續做」。

張先生說，「現在堅守地下的神父越來越少了。」在中梵協議簽訂後，有些年輕的神父已經「浮上地面」，加入了官方的愛國教會。與此同時，官方對地下教會的管制也越來越嚴，「有的地方，教友提供自己的家做彌撒，被罰（人民幣）15萬元（約新台幣63萬元），甚至威脅不讓其兒子工作」。

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他認為，官方的態度就是，地下教會老信徒最多只能再繼續10年、20年，但是要嚴控新的地下教會出現。

處於中梵協議時代下的地下教會信徒，多少都面臨內心的衝擊和思辨，表現為不同的選擇。「有些人情願在家祈禱，不去教會」，但張先生說，如果有一天，真的沒有地下教會可去了，自己也可能去官方認可的教會，「我心裡知道信的是什麼，既然教宗都承認他們，我又何必那麼固執？」至於政治上的事，「這是神父和天主之間的事，他自己以後要交帳」。（編輯：謝怡璇）1140507

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中國官方認可的基督教會和天主教會，都可在入口處看到禁止未成年人進入參加宗教活動的告示，許多信徒認為這不利於信仰的傳承和教會發展。圖為江蘇一基督教會，攝於2024年4月。中央社記者張淑伶上海傳真 114年5月7日
中國官方認可的基督教會和天主教會，都可在入口處看到禁止未成年人進入參加宗教活動的告示，許多信徒認為這不利於信仰的傳承和教會發展。圖為江蘇一基督教會，攝於2024年4月。中央社記者張淑伶上海傳真 114年5月7日
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