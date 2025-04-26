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全球送別教宗方濟各 盛大喪禮約25萬人致哀、簡樸安葬聖母大殿[影]

2025/4/26 23:43（4/27 16:33 更新）
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聖伯多祿廣場舉行殯葬彌撒。（路透社）
聖伯多祿廣場舉行殯葬彌撒。（路透社）
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（中央社羅馬26日綜合外電報導）多國總統、王室成員與哀悼者今天在莊嚴的喪禮中送別教宗方濟各。梵蒂岡表示，在聖伯多祿廣場舉行殯葬彌撒後，教宗安葬在他最喜愛的羅馬教堂聖母大殿。

綜合法新社和路透社報導，主持這場彌撒的義大利籍樞機主教雷伊（Giovanni Battista Re）在致詞時呼籲，將教宗方濟各（Pope Francis）關懷移民、被壓迫者與生態環境的理念傳承下去。

生於阿根廷的方濟各21日辭世，享壽88歲。梵蒂岡估計有25萬多人參加教宗喪禮。聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）和周邊街道擠滿人潮。

影片來源：FRANCE 24 English

空中俯瞰畫面可見數種顏色拼貼的景象，有身穿黑衣的各國領袖，有約250名著紅衣的樞機主教，有約400名著紫衣的主教，以及4000名著白衣的神父。

典禮結束時，禮儀人員將教宗靈柩抬起並稍微傾斜，使更多人能夠看見，民眾大聲鼓掌。

喪禮結束後，在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）響起的喪鐘聲中，教宗棺木被放上他的敞篷座車，接著座車穿越羅馬市中心駛往聖母大殿（Santa Maria Maggiore）。

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方濟各的葬禮於羅馬時間今天下午1時（台灣時間今天晚間7時）在聖母大殿內舉行，歷時30分鐘，只有最相關人士出席。

方濟各在12年教宗生涯中捨棄大多數的教宗排場與特權，並要求身後安葬在聖母大殿，而非傳統上教宗長眠地、聖伯多祿大殿的地下墓穴，使他成為100多年來首位非葬在梵蒂岡的教宗。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1140426

#方濟各
#義大利
#梵蒂岡
#聖伯多祿廣場
抬棺人員抬著教宗的靈柩。（路透社）
抬棺人員抬著教宗的靈柩。（路透社）
大批信徒、神職人員出席教宗葬禮。（路透社）
大批信徒、神職人員出席教宗葬禮。（路透社）
參加葬禮民眾展示印有教宗肖像的橫幅悼念。（路透社）
參加葬禮民眾展示印有教宗肖像的橫幅悼念。（路透社）
抬棺者將教宗靈柩抬往聖母大殿，民眾在旁持白玫瑰悼念。（路透社）
抬棺者將教宗靈柩抬往聖母大殿，民眾在旁持白玫瑰悼念。（路透社）
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