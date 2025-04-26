出席教宗喪禮 吳志中：展現台灣是世界重要一分子

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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡26日專電）外交部政次吳志中今天出席教宗方濟各（Pope Francis）喪禮，他會後受訪表示，此行更凸顯台梵關係非常重要，在這個各國領袖齊聚的難得場合，台灣能夠參與其中，展現台灣是世界重要一分子。

吳志中會後接受中央社訪問表示，因為美國前總統拜登（Joe Biden）比較早到，很多人都去向拜登致意，前副總統陳建仁去致意時，介紹「我來自來灣（I come from Taiwan）」。吳志中注意到一點非常特別，因陳建仁是帶著夫人過去，拜登也馬上請自己的夫人站起來，雙方互動自然親切。

他說，拜登與陳建仁聊得非常高興，拜登對台灣局勢當然非常了解，他向拜登介紹自己是台灣外交部次長，拜登立刻表達非常高興相見，大家一起加油。

吳志中感謝拜登過去長期對台灣的支持，拜登說美國會一直支持台灣，吳也強調台灣會支持美國。

談到此次代表台灣參加教宗喪禮的感想，吳志中說，梵蒂岡對台灣非常非常重要，現在世界上難得有一個場合，可以把全世界這麼多元首聚集在此，「這是一個世界性聚會，那我們在裡面就是展現台灣屬於世界的一部分」。

吳志中說，他甚至認為，這樣的國際場合比聯合國大會更加真實，大家在現場碰面聊天，共同表達對教宗的哀思，「我們台灣真的非常難得可以參與」。

至於喪禮座位，吳志中說，座位是按國家名稱字母排，所以陳建仁位置排在泰國旁邊，「進去之後，我覺得很有意願互動就早點到，排在哪裡反而沒那麼大重要性」。

吳志中解釋，重要領袖像美國總統川普（Donald Trump）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），他們都最晚到，又坐在第一排，典禮快開始時禁止走動，重要領袖那時候反而沒有時間講話；整體而言，他認為這個場合是創造一個機會，讓大家見面交流，美、日和友邦特使都對台灣很友善，他對此次台灣的參與感覺很不錯。

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吳志中昨天在社群貼出一張對比照片，他2016年陪陳建仁到梵蒂岡參加封聖典禮，當時兩人都還是黑頭髮，今年兩人髮色明顯都較為花白。網友除留言感謝他們為國家拚外交，也不忘打趣「現在比較帥」。

他坦言，參加這種活動滿辛苦的，要在大太陽底下曬3個小時，不過非常值得，有機會置身這樣盛大場合，凸顯「台灣還是整個世界中很重要的一分子」。（編輯：唐聲揚）1140426