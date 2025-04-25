陳建仁：祈禱賴總統參加新教宗就職 台梵邦交穩固

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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡25日專電）前副總統陳建仁代表台灣擔任特使參加教宗方濟各喪禮，他今天抵達羅馬後受訪表示，期盼方濟各在天堂繼續為台灣代禱，讓台梵關係愈來愈好，他也天天祈禱，盼接下來總統賴清德能親自參加新教宗就職典禮。

陳建仁伉儷今天上午搭機抵達羅馬後，與外交部次長吳志中一同前往聖伯多祿大教堂瞻仰教宗方濟各遺容，隨後在駐教廷大使館接受中央社與公視訪問。

教宗方濟各葬禮預定在羅馬當地時間26日上午10時（台灣下午4時）舉行，陳建仁將代表台灣與多國領袖同台，包括美國總統川普（Donald Trump）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等。

對於跟其他領袖或特使的互動，陳建仁說，作為天主教徒，他相信天主安排，但也會爭取機會跟相關國家做最好互動， 據他所知，這次至少有160多個特使團，教廷與義大利相關單位都忙翻了，因此作為客人應尊重主人的安排。

陳建仁說，參加這樣的場合，他仍會盡可能與國際友人互動，台灣跟許多理念相同國家都有很好關係，他會把握機會好好聊聊，即使只是三言兩語都是重要的，是讓彼此增加友好關係的機會。

他表示，賴總統指派他代表台灣政府與人民向大家敬愛的教宗方濟各致上最高敬意跟哀悼，祈禱教宗早入天堂，希望教宗在天上轉禱世界和平、地球永續發展，也希望台梵關係愈來愈好，讓兩國互蒙其利。

陳建仁說，他現在天天祈禱，希望賴總統能代表台灣參加新任教宗的就職典禮。此外，全球天主教徒都祈禱，希望新教宗跟方濟各一樣開明，有勇氣改革，且積極推動普世價值的民主人權與宗教自由，讓梵蒂岡成為世界典範。

陳建仁表示，相信在新教宗領導下，台灣會跟維持83年的友邦教廷在各方面做最好發展，共同促進區域和平、世界穩定。

回憶與教宗方濟各的淵源，陳建仁說，他過去有緣跟教宗有6次見面機會；按照天主教禮儀，往生後最重要景仰方式是念玫瑰經，這次他和太太特地帶著教宗贈送的玫瑰念珠，在教宗遺體前誦念玫瑰經，祈禱教宗安息主懷。

陳建仁說，他在獲頒宗座科學院院士證照時，旁人要向教宗介紹他時，教宗方濟各就說「我知道、我認識，他是台灣的副總統」，方濟各讓他感覺已是老朋友，記憶力相當好。

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陳建仁感性表示，他一直把教宗當作學習對象，他在2015年還沒參選副總統之前，台灣耶穌會要他去講一本書「跟教宗學領導」，他很認真讀完，後來擔任公職，覺得這是天主的旨意要他好好看這本書，裡面幾句話對他到現在還有很大影響。

陳建仁舉例，書中說好牧羊人應有羊群的氣息，應跟羊群在一起，以及「真正的權力就是服務」，都成為後來他在行政院、總統府工作時學習的標竿。（編輯：唐聲揚）1140425