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陳建仁任特使出席方濟各喪禮 盼台梵關係永固

2025/4/24 23:59
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（中央社記者葉臻桃園機場24日電）總統賴清德指派前副總統陳建仁擔任總統特使，赴教廷出席26日舉行的教宗方濟各喪禮。陳建仁今天受訪時說，希望方濟各在天之靈保佑台梵關係能夠永固，促進世界的和平。

教廷宣布將於當地時間26日上午舉行已故教宗方濟各（Pope Francis）喪禮，賴總統指派陳建仁擔任總統特使，代表台灣前往教廷出席喪禮弔唁。陳建仁曾6度晉見方濟各，並獲教宗親頒教廷宗座科學院院士證章，與教宗關係深厚。

陳建仁今天晚間11時45分搭乘華航班機前往羅馬，他在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，這一次奉總統指派擔任特使到梵蒂岡參加教宗方濟各的殯葬彌撒，是台梵之間友好的邦誼。

陳建仁說，總統要他特別向方濟各在靈前致敬，而且也幫方濟各祈禱、希望能安息主懷，更重要的也希望方濟各在天之靈保佑台梵關係能夠永固，促進世界的和平、地球的永續。

陳建仁也說，方濟各對人類社會和全球各國都有很大的貢獻，在和平、普世價值、人道救援上都是各國的典範，大家都很想念方濟各，他也代表台灣的全體人民，還有所有的天主教教友跟教宗致敬。

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陳建仁表示，感謝天主讓他過去有機會6次跟方濟各見面，方濟各是一個很有理想、生活簡樸的天主教徒典範，對於和平、自由、民主的推動，以及全球變遷的關心都是大家所景仰的，他也從方濟各身上學習到很重要的領導者風範。

陳建仁也說，方濟各曾說，一個好的牧羊人應該要充滿羊群的氣味，而且更重要的，真正的權力就是服務。他說，方濟各是大家學習的典範，有這樣的領導，才能夠讓全世界的自由和平、穩定還有繁榮能夠有所增進。（編輯：何宏儒）1140424

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