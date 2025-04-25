陳建仁任特使弔唁教宗 抵羅馬將赴梵蒂岡瞻仰遺容

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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡25日專電）前副總統陳建仁擔任台灣特使參加教宗方濟各喪禮，他今天早上搭機抵達羅馬後，在駐教廷使館陪同下，直接前往梵蒂岡聖伯多祿大教堂瞻仰教宗方濟各遺容，表達台灣人民與政府的哀思。

陳建仁獲得總統賴清德指派為特使，26日將代表台灣出席教宗方濟各（Pope Francis）喪禮。

教宗喪禮預定在羅馬當地時間26日上午10時（台灣下午4時）舉行。有超過170個國家宣稱會派出特使參加教宗喪禮，教廷官方截至昨晚的統計，其中已有130個國家正式確認出席人選。

出席教宗喪禮的政要包括美國總統川普（Donald Trump）伉儷、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）伉儷以及歐洲多國君主及政府首長等。亞洲國家方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）伉儷亦將出席。

今天是教廷開放信徒瞻仰教宗方濟各遺容的最後一天。教宗遺體自23日起放置在聖伯多祿大教堂，供信徒瞻仰遺容3天，預計今晚8時蓋起棺木，在明天喪禮彌撒結束後，移往教宗方濟各在遺囑中指定的羅馬「聖母大殿」（Basilica of Saint Mary Major）安葬。

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陳建仁於2021年獲教宗方濟各任命為宗座科學院院士，後更被推舉為科學院理事，成為首位獲此殊榮的台灣科學家。

陳建仁曾6度晉見教宗方濟各，方濟各有次接見陳建仁時，未待幕僚介紹即笑稱「我認識他」。（編輯：唐佩君）1140425