教宗曾批加薩戰爭 以色列總理打破沉默哀悼方濟各

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（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）天主教教宗方濟各本月21日逝世後，以色列總理尼坦雅胡今天打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。方濟各生前曾批評以國在加薩戰爭中的軍事行動，導致雙方關係緊張。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天晚間在社群媒體X發文表示：「對於教宗方濟各（Pope Francis）逝世，以色列向天主教教會和全球天主教社群致上最深哀悼。願他安息。」

這是梵蒂岡本月21日宣布教宗離世的消息以來，尼坦雅胡首度發布聲明。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）是首批回應教宗離世的全球政要之一，他讚揚方濟各是「擁有堅定信仰和無限同情心的人」。以國總統多半是扮演禮儀性角色。

以色列外交部昨天向法新社證實，其駐梵蒂岡大使塞德曼（Yaron Sideman）將代表以國出席教宗喪禮。

以色列政府對教宗逝世一事先前基本上保持沉默。以國當局曾在社群媒體上分享一則致哀貼文，但後來刪除且未說明原因。當地一家報紙指出，刪文的原因可能與方濟各生前批評加薩戰爭的言論有關。

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巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列，導致雙方在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，以國和教宗的關係陷入緊張。

方濟各在世時譴責哈瑪斯攻擊以色列，但也經常批評以國在加薩走廊的軍事行動，曾稱以軍空襲當地是「殘酷的行為」。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140425