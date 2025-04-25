加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
教宗方濟各逝世
全球悼念
新聞專題
全球悼念2/38
首頁 / 國際

教宗方濟各喪禮4/26舉行 教廷：130外國代表團參加

2025/4/25 03:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡24日綜合外電報導）教廷今天表示，包括約「50位國家元首及10位在位君主」在內，至少有130個外國代表團將參加教宗方濟各（Pope Francis）26日的喪禮。

生於阿根廷的教宗方濟各因中風，21日安息主懷，享壽88歲。他的靈柩目前在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供民眾瞻仰遺容，26日則將在聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）舉行喪禮。

法新社報導，教廷表示：「目前已有130個代表團確認參加教宗方濟各的喪禮。」

喪禮結束後，教宗的靈柩將送往他生前常去的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接著埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）宣布，教宗方濟各墓最早將於27日上午對大眾開放。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經官方確認，26日將出席教宗喪禮的政要包括美國總統川普（Donald Trump）伉儷、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）伉儷以及歐洲多國君主及政府首長等。亞洲國家方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）伉儷亦將出席。

台灣總統賴清德指派前副總統陳建仁擔任總統特使，赴教廷出席教宗喪禮。（譯者：楊昭彥）1140425

#小馬可仕
#方濟各
#教宗
#陳建仁
#歐洲
方濟各
陳建仁任特使出席方濟各喪禮 盼台梵關係永固教宗選舉最快5/5登場 選舉人數超額、名單多元引熱議
小馬可仕
菲律賓國安官員：中國企圖透過資訊戰影響5月期中選舉日相將訪東南亞 盼與越南及菲律賓強化合作
全球悼念
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳建仁任特使出席方濟各喪禮 盼台梵關係永固
71
更多編輯台推薦新聞：