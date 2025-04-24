法國為教宗降半旗惹議 左翼人士批破壞政教分離

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）教宗方濟各21日辭世，全球致哀。法國宣佈教宗葬禮當天降半旗致敬，然左翼人士批評此舉破壞「政教分離」原則，認為政府對所有宗教有「漠視義務」，引發國內不小爭議。

生於阿根廷的教宗方濟各（Pope Francis）21日因中風安息主懷，享壽88歲。全球民眾同聲哀悼，26日的葬禮預料將有成千上萬信徒到場，美國總統川普、英國威廉王子（Prince William）等世界領袖都將出席。

法國歷史傳統上為天主教國家，元首馬克宏（Emmanuel Macron）與國內宗教領袖第一時間致意，巴黎聖母院也敲響88記鐘聲向教宗致敬。

如許多國家，法國總統府22日宣布，26日教宗葬禮當天，公家機關建物外飄揚的國旗與歐盟旗幟將降半旗或用黑色緞帶綁住致哀。

然而這個決定遭到不少左翼政治人士批評，如生態綠黨黨魁彤德利耶（Marine Tondelier）、極左派不屈法國（LFI）重量級人士班巴爾（Manuel Bompard）等，認為此舉破壞「政教分離」（Laïcité）。

政教分離，或稱「世俗主義」，為法國重要精神與原則，以1905年通過的法律區隔政治權力與宗教組織，反對宗教介入政府事務。如今法國的「世俗性」由憲法保障，同樣禁止政府介入宗教事務，尤其禁止政府定立宗教。

參議院法國-梵蒂岡小組成員的共產黨議員烏祖利亞（Pierre Ouzoulias）在社群平台上寫道：「這個決定令人羞恥」，他向法媒表示，「當法蘭西共和國認為尊敬教宗主權是其義務時，我不覺得它代表了我」。同為參議院副議長的烏祖利亞認為，政教分離要求政府對所有宗教採取「漠視義務」。

不屈法國議員寇比雅（Alexis Corbiere）22日也在法媒訪問時批評，稱這是「可變化形狀的世俗主義」。他以達賴喇嘛為例，表示法國也不會為其他宗教領袖降半旗，因此應一視同仁。

他強調並非要對教宗這位偉大精神領袖或信徒不敬，「但法國是一個宗教多元的國家，有一半的法國人不是天主教信徒」。

不過許多參議員表示並不反對降半旗。右翼共和黨黨魁德李格（Dominique de Legge）認為，這是實際表示敬意的舉動。

同為左派的社會黨議員費勞德（Remi Feraud）則指出，教宗也是「一國之君」，即梵蒂岡的行政、司法、立法領袖。且「法國是世俗國家，但歷史上也是天主教。我不認為這會危害世俗分離」。

法國降半旗僅以行政命令規定，並無更高法律規範。此前法國也曾以此舉為多位國家領袖辭世悼念，如英國女皇伊麗莎白二世、南非前總統曼德拉（Nelson Mandela），及自家前總統季斯卡（Valéry Giscard d’Estaing）。

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這也並非法國首次為教宗辭世降半旗哀悼，2005年教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）去世時，法國採取同樣方式。當時該決定也飽受砲轟，包括現任總理白胡（François Bayrou），認為此舉不符合法國區分宗教信仰與國家決策的原則。

根據線上統計資料網站Statista，2024年法國廣義基督教徒占總人口44%；法國國家統計及經濟研究局（INSEE）2023年數據，天主教人口為29%，仍是法國第一大教，穆斯林人口則占10%。（編輯：陳承功）1140424