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瞻仰教宗遺容第2天 信徒排隊4小時等待進入教堂

2025/4/24 17:54
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（中央社梵蒂岡24日綜合外電報導）成千上萬信徒第2天聚集在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica），等候瞻仰羅馬天主教教宗方濟各遺容，由於人潮眾多，聖伯多祿大教堂幾乎通宵開放。

法新社報導，梵蒂岡宣布，等候進入聖伯多祿大教堂的時間長達4個小時，截至今天上午，已有約4萬8600人經過方濟各（Pope Francis）的靈柩瞻仰遺容。

方濟各的靈柩昨天移靈聖伯多祿大教堂，而這座教堂並未按計劃於午夜關閉，而是持續開放至今天上午5時30分，接著於上午7時重新開放。

排隊等著進入聖伯多祿大教堂的長長人龍，今天早上超過了聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）的兩個入口處，82歲的羅馬人亞科瓦奇（Amerigo Iacovacci）耐心等候。

亞科瓦奇說：「我來到這裡，是因為偉大的信仰將我與方濟各連結在一起。」

「他是偉人，他是最不幸者的父親、受人忽視者的父親。」

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義大利當局正在為26日的教宗葬禮進行重大維安部署，包括美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等各國領袖屆時將加入數十萬哀悼者的行列，送教宗最後一程。（譯者：林沂鋒/核稿：劉文瑜）1140424

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