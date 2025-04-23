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賴總統引方濟各「好牧羊人要有羊群味道」追思自許

2025/4/23 13:02（4/23 13:37 更新）
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總統賴清德（前）23日赴天主教台北總主教公署，至羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）靈堂追思。中央社記者謝佳璋攝 114年4月23日
總統賴清德（前）23日赴天主教台北總主教公署，至羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）靈堂追思。中央社記者謝佳璋攝 114年4月23日
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（中央社記者葉素萍台北23日電）總統賴清德今天赴天主教台北總主教公署，至教宗方濟各靈堂追思。賴總統表示，他經常引用方濟各的話「一個好的牧羊人，身上要有羊群的味道」，他也是這樣期許自己。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，享壽88歲。賴總統今天赴天主教台北總主教公署的方濟各靈前追思。台北總教區總主教鍾安住、台灣地區主教團主席李克勉、外交部次長吳志中等人陪同。

賴總統依照儀節，在方濟各靈堂上香、灑聖水、獻花、獻果、獻爵、三鞠躬追思。

賴總統並與在場教會人員寒暄，感謝天主教對社會貢獻。總統表示，他經常引用方濟各「一個好的牧羊人，身上要有羊群的味道」話語，他也是這樣期許自己。

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賴總統分享一段與天主教的小故事，他說，2013年他擔任台南市長時，一間宮廟神桌下發現一名遭棄養的男嬰，這男嬰後來跟著他的姓氏，名字則以時任天主教台南教區主教林吉男之名命名，取名為「賴吉男」，後來透過天主教善牧基金會媒合收養家庭。

關於以「牧羊人」自許，賴總統在去年5月20日就職前、出席「行動創新AI內閣」策勵營致詞時說，要傾聽民意、發揮專業、全力以赴。他指出，執政擁有權力者，要跟人民在一起，「沒有一個牧羊人身上、沒有羊群的味道」，執政者也須如此，傾聽民意跟人民站在一起，才有可能得到人民支持。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140423

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