加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
教宗方濟各逝世
新聞專題
教宗方濟各逝世2/8
首頁 / 政治

教宗方濟各逝世 總統府行政院降半旗2天哀悼

2025/4/21 19:06（4/21 20:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為教宗方濟各2019年訪日本，並在東京巨蛋望彌撒。（中央社檔案照片）
圖為教宗方濟各2019年訪日本，並在東京巨蛋望彌撒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北21日電）天主教教宗方濟各逝世，總統府今天指出，總統賴清德表達誠摯悼念與深切慰問，總統府與行政院並將降半旗2天，以代表台灣政府與人民哀悼之意。

梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。

總統府晚間向媒體表示，賴總統表達誠摯悼念與深切慰問，總統府與行政院並將降半旗2天，以代表台灣政府與人民哀悼之意。（編輯：蘇龍麒）1140421

#方濟各
#教宗
#賴清德
#行政院
#總統府
延伸閱讀
教宗方濟各安息主懷享壽88歲 復活節才公開露面隔日傳噩耗教宗方濟各逝世 賴總統指示轉致唁電將派特使參加喪禮教宗方濟各出身拉美天主教首位 不畏政治標籤針砭時事力倡和平回顧羅馬天主教史 選新教宗需經多輪投票甚至費時數年教宗方濟各逝世 台灣區主教團：將辦追思禮儀教宗辭世 巴黎聖母院敲鐘88下艾菲爾鐵塔將熄燈悼念[影]
方濟各
賴總統哀悼方濟各辭世 府：持續深化與梵蒂岡邦誼教宗方濟各逝世 民眾黨哀悼：身影與精神將長存人心
教宗方濟各逝世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
教宗方濟各逝世 圖解梵蒂岡秘密會議選舉流程
24
更多編輯台推薦新聞：