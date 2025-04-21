教宗方濟各逝世 總統府行政院降半旗2天哀悼
2025/4/21 19:06（4/21 20:23 更新）
（中央社記者葉素萍台北21日電）天主教教宗方濟各逝世，總統府今天指出，總統賴清德表達誠摯悼念與深切慰問，總統府與行政院並將降半旗2天，以代表台灣政府與人民哀悼之意。
梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。
總統府晚間向媒體表示，賴總統表達誠摯悼念與深切慰問，總統府與行政院並將降半旗2天，以代表台灣政府與人民哀悼之意。（編輯：蘇龍麒）1140421
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