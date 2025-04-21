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教宗方濟各安息主懷享壽88歲 復活節才公開露面隔日傳噩耗

2025/4/21 16:40（4/21 17:05 更新）
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教宗方濟各（中）20日在復活節公開露面。（美聯社）
教宗方濟各（中）20日在復活節公開露面。（美聯社）
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（中央社梵蒂岡21日綜合外電報導）梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。方濟各是首位出身拉美的教宗，昨天才在復活節公開露面，沒想到隔日便傳噩耗。

法新社報導，根據梵蒂岡（Vatican）在其加密通訊軟體Telegram帳號發表的聲明，法瑞爾樞機主教（Kevin Farrell）指出：「今晨7時35分（格林威治時間5時35分），羅馬主教方濟各回到天父的家。」

路透社報導，法瑞爾樞機主教在梵蒂岡電視頻道上宣布：「親愛的弟兄姐妹們，我懷著深切悲痛宣布我們聖父（教宗）方濟各的死訊。」

方濟各曾於2月14日因呼吸道感染症狀嚴重，送入羅馬傑梅利（Gemelli Hospital）醫院接受治療，之後於3月23日出院，返回梵蒂岡休養，那是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。

教宗方濟各3月23日出院，在醫院陽台向外界揮手致意。（路透社）
教宗方濟各3月23日出院，在醫院陽台向外界揮手致意。（路透社）

教宗的醫療團隊負責人、傑梅利醫院醫生阿菲利（Sergio Alfieri）最近曾告訴義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera），教宗最近住院與病魔對抗期間，一度處於死亡邊緣，以致醫生考慮終止治療，讓他得以安詳離世。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140421

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