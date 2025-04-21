教宗方濟各12年生涯致力教廷改革 處理神職性侵醜聞

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（中央社梵蒂岡21日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各今天安息主懷，享壽88歲。在領導羅馬天主教會的12年期間，他一直大力倡導憐憫與和平，同時致力教廷改革，並針對神職人員性侵問題採取行動。

法新社整理出方濟各教宗生涯的主要成就、面臨的反對勢力，以及他的未竟志業。

處理神職人員性侵醜聞

教宗方濟各（Pope Francis）2013年就任以來最大的挑戰之一，就是神職人員性侵與掩蓋醜聞。

2018年方濟各訪問智利，成為關鍵轉捩點。起初他為1名遭控包庇年長神父性侵罪行的智利主教辯護，並要求指控者拿出證據。

後來，他坦言自己在此案中犯下「重大錯誤」，創下歷任天主教教宗的先例。當時方濟各召集智利的所有主教前往梵蒂岡，會後所有主教都遞出辭呈。

同年，他剝奪犯下性侵行為的美國前樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）的樞機頭銜，並於2019年免除其聖職。

教宗還在2019年召開前所未見的峰會，聽取受害者的聲音，並承諾展開一場掃蕩神職人員性侵的「全面戰爭」。

一系列具體改革措施隨之而來，包括向世俗法院開放梵蒂岡檔案，強制要求向教廷通報任何可疑性侵案件，以及任何試圖掩飾的行為。

然而，由於告解言論仍無法公開，這點引發不滿，部分人士認為方濟各的改革力道不足。

外交

方濟各任內積極出訪，總計進行47次海外旅行，並優先造訪他稱為「邊陲地區」的國家，也就是天主教徒為少數族群或遭邊緣化的地區。

他經常呼籲恢復蘇丹、加薩走廊與烏克蘭等衝突熱點地區的和平，並推動與其他宗教的對話，特別是伊斯蘭教。

他也會帶領梵蒂岡在幕後運籌帷幄，以推動外交成就，包括2014年促成美國與古巴關係正常化。

2018年，教廷還與中國共產黨政府達成1項關於任命中國主教的歷史性兼爭議性協議。

方濟各也屢次大聲疾呼，盼烏克蘭恢復和平，結果並未帶來顯著影響。事實上，方濟各去年公開讚揚烏國境內「有勇氣舉起白旗並進行談判」的人士，引發基輔方面的憤怒。

他對中東停火的呼籲也沒有奏效。教宗去年12月譴責以色列對加薩的空襲是「暴行」後，遭以方大力抨擊。

憐憫與社會正義

身為樂於親近教友的自由派耶穌會士，方濟各致力打造更開放的天主教會，尤其是對離婚、再婚及LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）成員展現包容。

這種做法激怒了傳統派人士，尤其是他在2023年允許在某些情況下為同性伴侶舉行祝福儀式。之後由於非洲與美國教會的強烈反彈，梵蒂岡被迫澄清立場。

德國樞機主教穆勒（Gerhard Mueller）在2023年出版的著作中譴責方濟各「教義混亂」。

身為在阿根廷的義大利移民後代，方濟各一向堅定捍衛移民權益，曾公開批評美國總統川普的大規模驅逐計畫。

教宗也積極推動環境議題。他於2015年發布具里程碑意義的通諭「願祢受讚頌」（Laudato Si），呼籲全球加速應對氣候變遷，並指富裕國家應負起最大責任。

教廷改革

方濟各任內曾對羅馬教廷進行結構性改革，包括權力下放，提高透明度等，以提高一般教友與女性在教會內的地位。

這些改革於2022年納入教廷新憲法，以重組梵蒂岡各部會架構。

方濟各也著手整頓梵蒂岡不透明、充斥醜聞的財政，並於2014年成立經濟秘書處，以打擊貪腐，加強對投資與宗教事務銀行（Vatican Bank，又名梵蒂岡銀行）的審查，最終導致約5000個帳戶被關閉。

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教宗還對世界主教會議（Synod of Bishops）進行改革，將包括女性的教友納為成員。至於是否允許女性擔任執事等重大決策，將等到今年稍晚才會有結果。

方濟各在教廷組織改革方面，同樣面臨強勁反對聲浪，部分批評人士抨擊他作風「專制」。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140421