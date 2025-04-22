教宗辭世 梵蒂岡：死因是腦中風導致昏迷和心臟衰竭
2025/4/22 03:54
（中央社梵蒂岡21日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，根據梵蒂岡公布的教宗死亡證明，方濟各的死因是腦中風導致昏迷和心臟衰竭。
綜合法新社與路透社報導，方濟各2月14日因呼吸道感染症狀嚴重，送入羅馬傑梅利（Gemelli Hospital）醫院接受治療，之後於3月23日出院，返回梵蒂岡休養，那是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。
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梵蒂岡衛生局副局長阿爾坎吉利（Andrea Arcangeli）在今天公布的教宗死亡證明中表示，教宗的死因是「腦中風、昏迷和不可逆的心臟衰竭」。
教廷公布的這份死亡證明顯示，方濟各在今晨辭世前已陷入昏迷。（譯者：洪啓原）1140422
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