教宗方濟各逝世 川普發文稱將與第一夫人出席喪禮
2025/4/22 05:52（4/22 06:38 更新）
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，美國總統川普宣布，他將與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）赴羅馬參加教宗的喪禮。
法新社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文說：「梅蘭妮亞和我將會參加教宗方濟各的喪禮。我們期待抵達現場！」
梵蒂岡今天發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各今天安息主懷，享壽88歲。
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川普發文說：「教宗方濟各安息吧！願上主保佑他及所有愛他的人！」
川普表示，為了表達對教宗的追思，即日起至教宗安葬當日日落為止，全美國公共建築、軍事基地及駐外使館都降半旗致哀。（譯者：洪啓原）1140422
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